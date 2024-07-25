ASRock、白色ゲーミングPCに最適な「B860M Challenger WiFi White」を発売へ

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

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　シー・エフ・デー販売が代理店を務めるASRockブランドから、Intel B860チップセットを搭載した新しいゲーミングマザーボード『B860M Challenger WiFi White』が5月13日に発売される。価格は29,800円前後となる。

　B860M Challenger WiFi Whiteは、ゲームプレイに特化した機能を持ち、特に白基調のPCパーツを使用するユーザーには理想的な製品だ。そのホワイトカラーの基板デザインは、他の白いPCパーツと高い親和性を持ち、PCの美観を損なわない仕上がりとなっている。

　この製品は、デスクトップ向けのMicroATXフォームファクターで、拡張性と省スペース設計を両立している点が特徴だ。また、メモリの性能を最大限に引き出すDDR5 XMPにも対応しており、最大で8666+(OC)のメモリ速度が実現可能となっている。各部に設置されたアルミニウム製のヒートシンクによる効率的な放熱で、安定性と耐久性が強化されていることも嬉しいポイントだ。

　ネットワーク機能として、最新のWi-Fi 7及びBluetooth5.4モジュールがデフォルトで付属し、設置場所を選ばずに安定したネットワーク環境を提供する。一方で、2.5 GbE LANやPCIe Gen5 x16スロットも搭載しており、ゲームプレイ以外の用途でも優れたパフォーマンスを発揮する。

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