にんにく4倍も！牛角“元気祭り”開催　スタミナ全開の旨辛7品

牛角は5月20日より、にんにくと辛さをテーマにした期間限定フェア「牛角元気祭り」を全国店舗で開催します。

にんにく×辛さ「牛角元気祭り」

“夏前に食欲をかき立てるメニュー”をテーマに、スタミナ系メニュー全7品をラインアップします。

「超ガリバタカルビ」「スタミナWガーリックカルビ」といった“にんにく”と、「赤辛カルビ」「黒シビ豚ホルモン」などの“辛うま”の2つのカテゴリに分けて展開します。

スタミナ満点の「にんにく」系メニュー

▲スタミナWガーリックカルビ 638円

刻みとおろしのダブルにんにくを使用し、特製の旨辛ダレを合わせたカルビです。にんにくの量は追加も可能としています。

▲超ガリバタカルビ 638円

通常の約4倍量のにんにくを使用したカルビです。焼いたカルビで刻みにんにくを巻いて食べるスタイルで提供します。

▲禁断のガリバタアヒージョ 638円

にんにく5片分を使用し、バターと合わせたソースにきのことベーコンを絡めて食べるアヒージョです。

刺激系メニューがそろう「辛うま」系メニュー

▲黒シビ豚ホルモン 638円

醤油ダレに黒煎り七味を合わせたホルモンで、辛さは「普通」と「大辛」から選べます。

▲赤辛カルビ 638円

唐辛子の辛さと肉の旨みを組み合わせたカルビです。こちらも辛さは「普通」と「大辛」から選べます。

▲石鍋ごまねぎ青唐ラーメン 858円

牛角の「石鍋ごまねぎ塩ラーメン」に青唐おろしをトッピングした一杯で、塩スープに爽やかな辛さを加えた仕立てです。

▲ビリねぎ青唐無双 418円

鶏皮、ねぎ、青唐を組み合わせたメニューで、後からくる刺激的な辛さが特徴といいます。

にんにく4倍はやりすぎ!?

「にんにく×辛さ＝元気」を軸に、思わず食べたくなるようなインパクトある商品がそろいます。開発段階では「やりすぎなのでは？」という声もあったといいながらも、中毒性と満足感を重視したメニューとして商品化されています。

開催期間は6月24日までです。しっかり食べたい日に、思い切って楽しみに行ってみてはどうでしょうか。

※価格は税込み表記です。