このページの本文へ

5月19日スタート

ファミマ「チョコミント祭り」今年も！全8商品で爽快感マックス

2026年05月16日 15時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　ファミリーマートは5月19日より、チョコミントを使用したアイス、菓子、チルド飲料などの商品を全国で順次発売します。

全8種が登場！ファミマのチョコミントフェア

　今回のフェアでは、アイス、菓子、チルド飲料、焼き菓子まで幅広いカテゴリーから全8種類が登場し、爽快感のあるチョコミント商品を一斉に展開します。

　定番商品に加え、新商品や再登場商品も含まれており、チョコミントの多様な楽しみ方を提案する内容となっています。

▲ワッフルコーンチョコミント　368円

　初摘みペパーミントを使用したミントアイスにチョコチップとチョコソースを組み合わせた商品です。

　コーンにはココアシュガーコーンを使用し、ミントとチョコの風味を引き立てる構成としています。

▲ぎっしり満足！チョコミント　270円

　パリパリとしたチョコを多く含んだチョコミントアイスで、食べ応えのある仕立てとされています。

▲爽快ミント香るチョコミントクランチ　208円

　ココアビスケットやワッフルコーンなど4種類のクランチ素材を使用し、ミントパウダー入りのチョコと組み合わせたザクザク食感が特徴の商品です。

▲アルファベットチョコレート サクッとクレープチョコミント　248円

　薄焼きクレープの食感とミントチョコレートを組み合わせた商品で、ひとくちで爽快感が広がるといいます。

▲チョコミントドリンク　268円

　チョコレートの甘さとミントの風味を組み合わせたチルド飲料で、270gの飲みごたえのある仕様です。

▲チョコミントタルト　190円
　※5月26日発売

　タルト生地にミントパウダー入りのチョコミント生地とチョコチップを加え、キューブチョコをのせて焼き上げた商品です。

▲チョコミントパウンドケーキ　190円
　※5月26日発売

　ミントパウダーとチョコチップを加えて焼き上げた、ふんわりとした食感の焼き菓子です。

▲チョコミントスティックケーキ　165円
　※5月26日発売

　チョコ生地にミントクリームをサンドし、線状にチョコをかけたスティックタイプのケーキです。
　※北海道、沖縄県、TOMONYを除く全国で販売

アイスからドリンクまで全部ミント！

　アイスだけでなく、焼き菓子やドリンクまで網羅した、チョコミント好きにとってうれしいラインアップとなっています。

　爽快感のある味わいが恋しくなるこの時期にぴったりですね。この機会にいろいろ試しながら、自分のお気に入りを見つけてみてはどうでしょうか。

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧