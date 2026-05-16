ファミマ「チョコミント祭り」今年も！全8商品で爽快感マックス

ファミリーマートは5月19日より、チョコミントを使用したアイス、菓子、チルド飲料などの商品を全国で順次発売します。
全8種が登場！ファミマのチョコミントフェア
今回のフェアでは、アイス、菓子、チルド飲料、焼き菓子まで幅広いカテゴリーから全8種類が登場し、爽快感のあるチョコミント商品を一斉に展開します。
定番商品に加え、新商品や再登場商品も含まれており、チョコミントの多様な楽しみ方を提案する内容となっています。
▲ワッフルコーンチョコミント 368円
初摘みペパーミントを使用したミントアイスにチョコチップとチョコソースを組み合わせた商品です。
コーンにはココアシュガーコーンを使用し、ミントとチョコの風味を引き立てる構成としています。
▲ぎっしり満足！チョコミント 270円
パリパリとしたチョコを多く含んだチョコミントアイスで、食べ応えのある仕立てとされています。
▲爽快ミント香るチョコミントクランチ 208円
ココアビスケットやワッフルコーンなど4種類のクランチ素材を使用し、ミントパウダー入りのチョコと組み合わせたザクザク食感が特徴の商品です。
▲アルファベットチョコレート サクッとクレープチョコミント 248円
薄焼きクレープの食感とミントチョコレートを組み合わせた商品で、ひとくちで爽快感が広がるといいます。
▲チョコミントドリンク 268円
チョコレートの甘さとミントの風味を組み合わせたチルド飲料で、270gの飲みごたえのある仕様です。
▲チョコミントタルト 190円
※5月26日発売
タルト生地にミントパウダー入りのチョコミント生地とチョコチップを加え、キューブチョコをのせて焼き上げた商品です。
▲チョコミントパウンドケーキ 190円
※5月26日発売
ミントパウダーとチョコチップを加えて焼き上げた、ふんわりとした食感の焼き菓子です。
▲チョコミントスティックケーキ 165円
※5月26日発売
チョコ生地にミントクリームをサンドし、線状にチョコをかけたスティックタイプのケーキです。
※北海道、沖縄県、TOMONYを除く全国で販売
アイスからドリンクまで全部ミント！
アイスだけでなく、焼き菓子やドリンクまで網羅した、チョコミント好きにとってうれしいラインアップとなっています。
爽快感のある味わいが恋しくなるこの時期にぴったりですね。この機会にいろいろ試しながら、自分のお気に入りを見つけてみてはどうでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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