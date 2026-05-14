PayPayや楽天ペイなどで最大20％還元！ 神奈川県「かなトク！」6月開始

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県民の皆さんに朗報だ。

神奈川県は5月13日、キャッシュレス決済で最大20％を還元する「かながわトクトクキャンペーン！『かなトク！』」を発表した。6月19日から開始する。還元総額は180億円相当。予算上限に達する見込みになった場合は早期終了する。

県内の対象店舗で対象キャッシュレス決済を使うと、支払額に応じて後日ポイントなどが還元される。還元率は中小・小規模企業の店舗で20％、大手企業の店舗で10％。

対象になる決済サービスは、AEON Pay、au PAY、d払い、PayPay、メルペイ、楽天ペイの6種類。すでに使っている人は新たな手続きなしで参加できるが、未利用の場合はアプリのダウンロードと利用登録が必要だ。

還元上限は、決済サービス1つにつき2500円相当。1回の支払いで戻る上限は1500円相当だ。1つの決済サービスだけを見ると、20％還元の店なら合計1万2500円ぶんの買い物で上限に届く計算だ。6種類を使い分ければ、理論上は最大1万5000円相当まで狙うことができる。

ただし、国や自治体、医療機関、保険薬局、金融機関、コンビニ、タクシー、駐車場、コインランドリーなどは対象外。公共料金や納税、たばこ、金券類、宝くじ、ネット販売、自動販売機での購入なども還元対象外となる。

対象店舗は、キャンペーン期間中にポスターやステッカーなどを掲示するほか、各決済事業者のWebサイトやアプリ上でも確認できる。店舗によって使える決済手段は違うため、実際に支払う前の確認が必要になる。