FRONTIER、GeForce RTX 50搭載PC向け『007 First Light』バンドルキャンペーン実施

FRONTIERダイレクトストアでは、5月13日より「NVIDIA:『007 First Light』バンドルキャンペーン」を開始した。この魅力的なキャンペーンでは、GeForce RTX 5090、5080、5070 Ti、5070、5060Tiを搭載したデスクトップPCや、GeForce RTX 5060を備えたノートPCをFRONTIERで購入すると、PCゲームファン待望のタイトル『007 First Light』の通常版ゲームコードが手に入る。

このキャンペーンは、5月13日から6月10日までの期間限定で実施されている。バンドル特典として提供される『007 First Light』は、5月27日に発売予定の注目タイトルであり、GeForce RTXシリーズの高性能グラフィックスと合わせてゲームの世界をよりリアルに楽しむことができるという。一人一つのコードが進呈され、数量限定のため、早めの購入が推奨される。

クーポンコードの受け取りは、対象PCの出荷から1週間から10日以内にメールで通知される。ただし、即納モデルや一部アウトレット商品など対象外の商品もあるため、購入前に詳細を確認することが重要である。また、キャンペーンの対象商品は予告なく販売終了される場合がある点にも注意が必要だ。