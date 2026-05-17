秋田県からやって来たグラビア界の超ルーキーとして話題の秋田そな（あきた・そな）さんが、2nd DVD「初恋ソナタ」（発売元：ラインコミュニケーションズ、収録時間：145分、価格：4620円）の発売記念イベントを5月5日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

実家が農家を営んでいたり、学童指導員からグラドルに転身したことでも取り上げられる秋田さん。素朴でフレッシュ感あふれる雰囲気が多くのファンの心を掴んでいる。今年に入ってから都内のスタジオで撮影された2nd DVDでは、成績の悪い生徒（＝視聴者）に勉強を教えようとする教師を演じている。

――どんな展開ですか？

【秋田そな】 教師なのでメガネをかけた姿で生徒にあれこれ言うのですが、テストでいい点数を取るたびに「ご褒美」を与えることで物語が進んでいきます。家に泊まりに来たりもして、一緒にお風呂に入って体の洗いっことかも。

――オススメは？

【秋田そな】 素朴感満載なので、更衣室で芋ジャージを披露するところです。ジャージを脱いで緑色のビキニになり、大きなフラフープを回しているのですが、髪型もツインテールで可愛いと思います。

――ほか注目は？

【秋田そな】 金色のビキニを着て、オイルを塗って全身テカテカにして、めっちゃダンスをするシーンです。マネージャーさんにも「胸が大きくなった？」と言われるくらい迫力のあるシーンに仕上がりました。金色のビキニと全身オイルも初めてなので、ぜひ視聴してみてください。

――特に大人っぽいところを挙げるなら？

【秋田そな】 やっぱり生徒が家に泊まりに来るシーンです。薄暗い寝室でパジャマを脱いで、大胆な黒のランジェリーを見せています。肌の露出も多かったし、「なに喜んでんの！」と叱ったりしながらイチャイチャする展開がセクシーだと思います。

東京での生活は電車を間違えることが多いそうだが、人混みにも慣れてきたとのこと。「農家の娘としてもっとインパクトを出していきたいです。グラビア誌の表紙を飾れるようにがんばります！」と抱負を述べた。