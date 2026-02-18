バスト89cm・Gカップ。素朴で癒やされる雰囲気が魅力の秋田そな（あきた・そな）さんが、1st DVD「ミルキー・グラマー」（発売元：竹書房、収録時間：155分、価格：4620円）の発売記念イベントを2月11日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

いま21歳の秋田さんは、グラビアに強い事務所「R・I・P」が開催した「夏の特別オーディション2025」で発掘された期待の新人。11月末発売の週刊ヤングマガジン（No.52）誌上でグラビアデビューを飾ったが、2026年の注目株として早くも話題に上っている存在だ。待望の1st DVDは、9月に宮古島で撮影された映像である。

――どんな内容ですか？

【秋田そな】 不動産会社で働くOLが、宮古島に赴任することになる物語です。仕事のない日に海に行って遊ぼうと考えていたら、たまたま通りかかった男性（＝視聴者）と恋に落ちる展開になっています。

――シーンとしては？

【秋田そな】 木陰で着替えを見られるところから始まるのですが、すぐ仲よくなってビーチで鬼ごっこをしたり、準備体操をしてプールに入ったり、水着でバドミントンをやったりしました。OL役なので落ち着いた黒のスーツ姿なども楽しめます！

――お気に入りは？

【秋田そな】 白とピンクのボーダー柄のビキニで洗車をするシーンです。衣装合わせのときに見て「これだ！」と一目惚れ。Tシャツを羽織ってスポンジを片手に、元気にドアガラスを拭くシーンを視聴してほしいです。

――特に背伸びしたなと思うのは？

【秋田そな】 ラストに収録された告白シーンです。緑色のワンピースに高いヒールを履いているのですが、その下は黄色のランジェリーだったし、大人っぽく撮れたシーンになりました。

――これからの抱負も聞かせてください。

【秋田そな】 いくつか雑誌に掲載していただきましたが、もっと秋田そなという名前を広めて、いつか紙の写真集を出してみたいです。目標にしているのは、同じ事務所の白濱美兎（しらはま・みう）さんです！

年齢は秋田さんが2つ上だが、実は白濱さんに憧れてオーディションを受けたそう。フレッシュ感ではひけをとらないし、ゆくゆくは肩を並べる存在になることを祈るばかりだ。2月は撮影会の開催も多いので、スケジュールはXで確認しよう。