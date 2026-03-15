「グラビア界のゴールデンルーキー」と呼ばれ、野球好きで広く知られる花咲楓香（はなさき・ふうか）さんが、「花咲楓香 ～CUTIE PIE～ トレーディングカード」（発売元：WooHooカンパニー、価格：1BOX 6600円）の発売記念イベントを2月28日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

2025年7月に波崎天結（はざき・あゆ）さんや吉瀬 結（きちせ・ゆい）さんら8人のグラドルによる合同トレカは出ているが、ソロで撮り下ろされるのは今回が初めて。夏に都内で撮影された写真で構成されているが、衣装は花咲さんならではのこだわりが詰まっているそうである。

――詳しく聞かせてください。

【花咲楓香】 北海道出身でスポーツ観戦が大好きなので、たとえば赤と黒の水着はサッカーのコンサドーレ札幌を、黄緑のカーディガンはバスケのレバンガ北海道を意識した色づかいのものをセレクト。集められた衣装を見て自分で選んだのですが、青のビキニは（日本ハムファイターズが大好きなので）最初から用意されていました（笑）。

――全体的な仕上がりは？

【花咲楓香】 前髪を流すようなヘアアレンジにしている写真が多く、いままでの作品と違って大人っぽい印象になっているのがポイントです。以前は前髪のある写真ばかりだったので、比べて楽しんでいただけるとうれしいです。

――お気に入りは？

【花咲楓香】 裏面を9枚並べると、大きな1枚の写真が出来上がるカードです。今回は赤と黒の水着でやっているのですが、そのなかでも顔のアップの写真がいいなと思います。水色のランジェリーのカードも気に入っています。

――特典カードについても。

【花咲楓香】 生キスカードもありますが、サイン入りのカードを推したいです。私のサインは「Fuka」と書くのですが、最後の「a」の文字を大きくしてボールを表現する赤い縫い目のラインを2本入れるんです。1枚ずつ丁寧に入れたのでぜひ当ててほしいです。

――近況はいかがですか？

【花咲楓香】 18メートルをノーバウンドで投げられるように、今年からジムに通い始めました！ 始球式に一度だけ出たことがあるのですが、そのときはキャッチャーの前でバウンドしちゃいまして……。体力と腕力をつけて、ボールを飛ばせるようになりたいです。

体づくりの効果は撮影会でも出ていて、難しいポージングでも疲れが出ないようになってきたという。直近で花咲さんが参加する撮影会としては、3月22日に奈良県宇陀市で開催される「青春グラフィティ in カエデの郷ひらら」が大規模なものとなるので、運営元で関西方面に強い「チャンス撮影会」のページでチェックしよう。