奇跡のスマホ再び!? 小型になったQWERTYキー付きスマホ、Unihertz「Titan 2 Elite」レビュー

昨年の「Titan 2」に続いてUnihertzからQWERTYキー付きスマホ

小型になって、ディスプレーも進化 さらに使える1台に

昨年の「Titan 2」に続いて、Unihertzから発表されたQWERTYキー付きスマホの「Titan 2 Elite」。正方形に近いディスプレーを搭載するスタイルは継続しつつ、横幅75mm、重量163gと大幅に小型化。この手の端末はサブ機として使う人が多いことを考えると、うれしい進化と言える。

本体サイズ以外にどのような変化が生じたか、使い勝手はどう変わったかを詳しく見ていきたい。

まずは前提となるクラウドファンディングの状況。Kickstarter（https://www.kickstarter.com/projects/jellyphone/titan-2-elite-the-5g-keyboard-phone-youve-been-waiting-for）では、5月13日（水）21時までの募集で、現在も受付中のプランは3100香港ドル（約6万2000円）。端末は6月に到着予定（後述するProモデルは約7万6000円、10月到着）となっている。

さて、そのTitan 2 Elite。前モデルの「Titan 2」とはサイズも重量も大きく異なることから（Titan 2の横幅は88.7mm、重量235g）、まったく別種の端末と考えていい。その前の「Titan」がさらなる巨大モデル（300gオーバー！）だっただけに、Titan 2でも「普通のスマホ」になったと思ったのだが、今ではそれも過去の話になった感がある。

肝心のキーボードは固すぎず打ち応えもあり

キー配列は従来のUnihertz端末から大きく変化した

そして肝心のキーボード。ここ最近のUnihertzのQWERTYキー付きスマホ（Titan 2やTitan Slimなど）は「打ち応えあり」……というか「かなり固い」印象だった。もちろん打ち応えがないよりはずっといいのだが、長文を打っていると少々疲れる感じがあったのも確か。しかし、Titan 2 Eliteは程よい固さになっている。個人的には「改善」と言える変更だ。

キー配列についても大きな変更が施されている。過去のUnihertz端末は最下段の「V」と「B」の間にスペースキー、右下隅にEnterキー、操作系キーは最上段というやや特殊な配列だった。

一方、Titan 2 Eliteは最下段に操作系キーを集めて、その中央にスペースキー、Shiftキーが右下隅、その上にEnterキーとなっている。この配列はPCに近い……というより、BlackBerryに近いものになったと言える。

ただ、従来のUnihertz端末に慣れてしまっていると、右下隅がEnterではなく、Shiftというのはやや違和感が生じる可能性がある。日本語入力では頻用するEnterキーだけに慣れが必要かもしれない（操作系キーの大半はユーザーによる変更が可能だが、Enterキーは不可）。

入力プログラムの「Kika Keyboard」については、引き続き意見が分かれるところだが、Shiftキーで入力文字種が変わる点を除けば、日本語入力のひととおりの操作は可能で普通に便利に使える。

120Hz対応の有機EL搭載で「イマドキのスマホ」に

処理性能は普段使いには十分以上

キーボード以外の進化点では、まずはディスプレー。4.03型ディスプレーは120Hz対応の有機ELを採用しており、表示は鮮やか＆滑らかで「イマドキのスマホ」度がアップ。気持ちよく操作できる。最大輝度がそこまで高くないのか、直射日光下での操作はやや厳しかったが、それは少々ぜいたくな話だろう。

SoCは標準モデルではDimensity 7400を搭載。画面解像度がそこまで高くなく、12GBメモリーを搭載していることもあり、多くのアプリが快適に動作した。普段使いで不満が生じることはまずないだろう。

ちなみにカメラは5000万画素＋望遠5000万画素の組み合わせとスペックはなかなかだが、大きな期待を持たない方がいいのはこれまでと同様。標準モデルでは、メインカメラがOIS付きではないので手ぶれに常に注意が必要だし、望遠撮影ではノイズがかなり目立っており、「メモを残すには役立つ」というレベルだろう。

なお、10月到着のProモデルは、SoCがDimensity 8400に、ストレージが512GB、メインカメラにOISが付くのが違いとなっている。

サブ端末としてピッタリな存在に

QWERTYキー付きスマホが好き、もしくは大好きなら買い！

カメラ性能や画面の小ささなど、Titan 2 Eliteの1台ですべてをこなそうとするにはやや無理があるかもしれないが、小型化されたことに加え、処理性能やディスプレーも不満がない内容で、サブ端末としてはピッタリな存在になったように思った。

Kickstarterでの現在の価格は約6万2000円、これを実際に試さないまま衝動買いできるかどうかは、人によって判断が分かれそうだ。それでもQWERTYキー付きスマホが好き、もしくは大好きというなら、チャレンジする価値はある製品になっていると感じられた。

Unihertz「Titan 2 Elite」の主なスペック ディスプレー 4.03型有機EL（120Hz対応） 画面解像度 1080×1200 サイズ 75×117.8×10.4mm 重量 163g CPU MediaTek Dimensity 7400

（ProはDimensity 8400） 内蔵メモリー 12GB 内蔵ストレージ 256GB（Proは512GB） 外部ストレージ microSD対応 OS Android 16（20までサポート予定） 対応バンド 5G NR：n1/2/3/5/7/8/12/13

/20/25/26/28/34/38/39

/40/41/48/66/71/77/78

4G LTE：1/2/3/4/5/7/8/12/13

/17/18/19/20/25/26/28/66/71

/34/38/39/40/41/42/48

W-CDMA：1/2/4/5/6/8/19

4バンドGSM 無線LAN Wi-Fi 6 カメラ画素数 5000万画素

＋5000万画素（望遠）

イン：3200万画素 バッテリー容量 4050mAh（33W対応） ワイヤレス充電 × FeliCa／NFC ×／○ 防水／防塵 ―― 生体認証 側面指紋＋顔認証 SIM形状 nanoSIM×2（nanoSIM＋eSIM） USB端子 Type-C イヤホン端子 × カラバリ ブラック、オレンジ