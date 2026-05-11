1.7万円でWQHD＆144Hzは強い　KTC、27型新モニター

2万円を切るWQHDゲーミングモニターに、さらに値引きが乗る。

ディスプレーブランドのKTCは5月10日、27インチモニター「KTC H27T27S」を発売した。通常価格は1万9980円だが、発売記念セールで1万7980円となり、クーポンコード「05H27T27S」を使うと最終支払額は1万7081円になる。

H27T27Sは、27インチのWQHD、2560×1440ドット表示に対応したモニターだ。フルHDより作業領域が広く、文字や写真、映像の細部を見やすく表示できる。パネルはVA方式で、コントラスト比は4,000:1。黒の締まりや映像の奥行き感を重視した仕様だ。

色域はsRGB 129％、DCI-P3 109％をうたう。ゲームや動画視聴だけでなく、写真、映像編集、資料作成などにも使いやすい広色域モデルという位置づけだ。HDR10にも対応し、明暗差のある映像表現もカバーする。

ゲーミング向けには144HzのリフレッシュレートとAdaptive Syncに対応する。FPSやレースゲームのような動きの速いコンテンツで、画面の乱れやカクつきを抑えることができる。

長時間利用向けには、チラつきを抑えるフリッカーフリー、ブルーライトを軽減するソフトウェアLBLを搭載する。輝度は300cd/m²。仕事、勉強、ゲームが1台でまかなえる設計だ。

インターフェースはHDMI 2.0を2基、DisplayPort 1.4を1基搭載。PCやゲーム機を複数つなぎやすく、100×100mmのVESAマウントにも対応する。スタンドはチルト調整が可能だ。

保証は3年間で、12ヵ月間の交換サービスも用意する。

WQHD、144Hz、広色域、3年保証までついて実質1万7000円台というのはかなり攻めた価格設定だ。同社の発表資料では“常識を超えたコスパ”をうたっている。