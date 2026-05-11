【強固な暗号化が無料】安全な買い切りクラウド「pCloudファミリー」セール開始！ 最大10TBをシェア

スイスのクラウドストレージサービス「pCloud」が、ファミリープランを対象とした「ファミリーデーセール2026」を5月11日から5月24日まで開催する。サブスクリプション課金不要の買い切りプランとして注目を集めているpCloudは、世界で2300万人以上のユーザーに支持されているという。この期間中、日本の総代理店であるノイテックスは、購入金額に応じてAmazonギフトカードを進呈する独自キャンペーンも実施する。

pCloudファミリーは、最大5名で利用できるプランだ。1つの容量を分け合って使用することが可能で、各自のプライベート領域として安全に利用できるのが特徴である。このプランは、家族はもちろんサークルの仲間同士やビジネスチームなどにとっても便利だと評判だ。

今回のセールでは、高強度の「pCloud Encryption」の買い切り版が無料で付帯する。通常価格150ドルのこのツールは、エンドツーエンド暗号化により、ユーザーの情報を高い保護レベルで守る。pCloudファミリーの5名それぞれがこの暗号化機能を利用できるので、セキュリティ面でも安心だという。

購入プロセスは、特設ページを経由して行う。ファミリー2TBプランは449ドル、ファミリー5TBプランは599ドル、ファミリー10TBプランは1099ドルのセール価格で提供され、それぞれAmazonギフトカードが進呈される。