藤ちょこ×原口沙輔×むう石田が登壇！『NIGHT HIKE '26』で明かされる『幽艶』の制作秘話と限定特典情報

PCブランドのGALLERIA（ガレリア）は、5月16日と17日に開催されるネットカルチャーの祭典「NIGHT HIKE -scramble- '26」に協賛し、多彩なプログラムとともに特別な体験を提供する。さらに、キャンペーンでコラボPCが当たるチャンスも用意されている。

「NIGHT HIKE - scramble - ‘26」は、音楽とデジタルカルチャーの交差点を体験できるクラブイベント型のミュージックアートフェスとして注目されている。5つの会場で開催され、音楽ライブやライブドローイング、トークセッションなどが繰り広げられる。GALLERIAは、渋谷WOMB 1Fにて特別なクリエイティブ・プログラムを提供。また、GALLERIA CROSSING #01 - 『幽艶』の制作背景について藤ちょこ氏、原口沙輔氏、もう石田氏がトークセッションを行う。

このトークセッションは5月17日15:25よりduo Music Exchangeで行われ、先着300名には『幽艶』オリジナルビッグ缶バッジがプレゼントされるという。このイベントは、GALLERIA藤ちょこコラボモデルを映像化した作品に関して、製作者による熱い思いや裏話を直接聞ける絶好の機会だという。

また、「NIGHT HIKE -scramble-‘26」専用コラボPCが公式Xキャンペーンを通じて1名にプレゼントされる。応募方法は簡単で、GALLERIA公式XアカウントとNIGHT HIKE公式Xアカウントをフォローし、指定された投稿をリポストするだけだ。締め切りは5月18日までとなっているので、早めの参加が鍵になる。