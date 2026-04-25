MSI、RTX 5090/5080搭載PC購入で『007 First Light』Steamコード配布キャンペーン

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

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　エムエスアイコンピュータージャパンは、5月13日から6月10日までの期間中に、対象のデスクトップPCおよびノートPCを購入し、MSIメンバーセンターで製品登録を行うと、限定のSteam版『007 First Light』ゲームコードをプレゼントするキャンペーンを実施する。このキャンペーンは、在庫が無くなり次第終了するという。

　プロモーション期間中、GeForce RTX 5090や5080などの最新モデルのデスクトップPCやノートPCを購入し、MSIのオンラインプラットフォームで登録することで、人気ゲーム『007 First Light』へのアクセスが可能になる。このゲームは、スリリングなストーリーラインと先進的なグラフィックスで話題のタイトルだ。

　キャンペーンに参加するには、新製品を購入後、MSIメンバーセンターでアカウントを作成し、購入製品を登録する必要がある。登録後は、専用ページからキャンペーンに応募すると、順次メールでゲームコードが送付される。なお、「中古品」「リファービッシュ品（再調整品）」「展示品」は対象外だ。

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