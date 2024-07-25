ASRock、純白のフラッグシップ「X870E Taichi White」マザーボードを発表

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

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　ASRockは4月30日、新しいマザーボード「X870E Taichi White」を発表した。この特別なマザーボードは、ASRockのフラッグシップTaichiシリーズ初の純白デザインで、洗練された美しさとパフォーマンスを両立する製品だ。

　X870E Taichi Whiteは、ASRockが提供するフラッグシップクラスのハードウェアを搭載し、AMDの最新プロセッサRyzen 9 9950X3D2 Dual Editionとの組み合わせに最適化されている。近未来的なデジタルテイストを採用したホワイトデザインは、装飾的でありながらも機能的な特徴を持ち、「陰陽のバランス」をコンセプトに設計されている。

　ハードウェア面では、24+2+1フェーズ・110A SPS電源設計と、デュアルPCIe 5.0 x16スロットを採用しており、高性能な拡張性が魅力だ。さらに接続性に関しては、10GbE LAN、802.11be対応のWi-Fi 7、40Gbps対応のUSB4 TypeCポートを2基備え、超高速かつ低遅延のデータ通信を可能にしている。

　長期的な互換性とプラットフォームの柔軟性を考慮し、64MBのBIOS ROMを搭載しており、将来のAM5プロセッサへのアップグレードも容易に行えるとしている。

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