「世界の妹」のキャッチコピーで親しまれる堀 みなみ（ほり・みなみ）さんが、4th DVD「HOLY LOVE」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：145分、価格：4620円）の発売記念イベントを4月19日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。
ちょうど25歳の誕生日を迎えたころ……12月に宮古島で撮影された4th DVDは、職場の先輩（＝視聴者）に告白されるところから始まる物語。「本当にゴメンナサイ」と一度は断るものの、次第に惹かれていく様子が描かれる。
――仕上がりはいかがですか？
【堀 みなみ】 日焼け止めを塗ってビーチを走ったり、ベッドの上でパジャマのまま枕投げをやったりしたのですが、全体的に衣装も髪型も可愛いくてお気に入り。特に夕暮れ時のテラスで佇むシーンがエモい感じに撮れました！
――オススメは？
【堀 みなみ】 ジャケ写にもなっている逆バニーです。初めて着たのですが、ファンの方々からも「よかったよ」というコメントをいただきました。なかなか見られない堀 みなみの貴重な姿なのかなって思います。
――ほか注目は？
【堀 みなみ】 ソファーやベッドでくつろぐシーンです。胸の部分が大胆に開いている、独特の形状をした深緑色のランジェリーだったので、普段よりもセクシーな雰囲気が出せていると感じました。
――夏に向けた抱負も聞かせてください。
【堀 みなみ】 やっぱりグラビアといえば夏！というイメージですし、青空の映える海で撮影するというのが目標です。実は今回の宮古島ロケ、ずっと曇り空ったので……。1st DVDでも行っているのですが、そのときも曇っていたので次こそは快晴にしたいです。
5月10日にホットスタッフ川越パーク（川越公園）で開催される「はなまる2026 大プール撮影会」にも参加予定。橋本梨菜さん、青山ひかるさん、佐々木萌香さんら総勢50人以上のグラドルが集結した一大イベントなので、紹介ページでチェックしてほしい。
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