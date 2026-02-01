「世界の妹」をキャッチコピーに人気を伸ばしている堀 みなみ（ほり・みなみ）さんが、3rd DVD「アナタ次第」（発売元：エアーコントロール、収録時間：130分、価格：4378円）の発売記念イベントを1月12日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

8月に都内のスタジオで撮影された3rd DVDは、チャプターごとに（視聴者の）多彩な妹を演じるという内容。呼び方も「お兄ちゃん」「お兄様」「にぃに」など、それぞれで異なっているのもポイントである。

――おもしろいですね。

【堀 みなみ】 はい、いろいろな「堀 みなみ（妹）」を楽しんでいただける濃い作品だと思います。オススメは3つありまして、まず1つ目がジャケ写にもなっている競泳水着のシーン。前開きタイプは初めてだし、小さなプールではしゃぐところがお気に入りです。

――2つ目は？

【堀 みなみ】 放課後の教室で制服姿を披露するシーンです。撮影会に参加いただくファンの方々からも、「みなにちゃんには制服がすごく似合っている」という声が多いので、その期待に応えたシーンになってます。

――3つ目は？

【堀 みなみ】 黄色のビキニを着て、庭でキャッチボールをしたり、フラフープを回したりするシーンです。ちょっと運動神経が鈍いところが出ているのですが、そこも温かい目で見てほしいです。今作で一番妹っぽさが出せていると思います。

――2026年の抱負も聞かせてください。

【堀 みなみ】 DVDリリースを続けながら、グラビア誌の撮り下ろしだったり、また紙の写真集が出せるようにがんばりたいです。マネージャーさんも「まだ妹系でぜんぜんイケるよ」と言ってくださるので、キャッチコピーはこのままにします！

ちなみに、実際の堀さんの家族構成も兄妹で、「優しすぎるお兄ちゃんで喧嘩をしたことがないくらい。めっちゃ仲よしです！」とのこと。そのへんを考慮しながら視聴するとより楽しめるだろう。3月25日には、4th DVD「HOLY LOVE」もリリース予定だ。