キャッチコピーは「世界の妹」。グラビア王道の童顔＆巨乳が魅力の堀 みなみ（ほり・みなみ）さんが、2nd DVD「せ～んぱいっ!!」（発売元：ラインコミュニケーションズ、収録時間：131分、価格：4620円）の発売記念イベントを9月14日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

グラビアに強い事務所「R・I・P」期待の新星として注目を集めている堀さん。5月の1st DVDに続いて早くもリリースされた今作は、とある企業のOL役で魅せる映像。職場の先輩（＝視聴者）と泊りがけの出張ついでに、休暇を楽しむ物語となっている。ロケは初夏に千葉県で行われている。

――どんなシーンが楽しめますか？

【堀 みなみ】 スーツを着たまま宿泊先でノートPCで作業したり、先輩と一緒に海ではしゃいだり、汗をかいてシャワーを浴びたりしました。朝ベッドで「起きないならくすぐっちゃうぞ！」と飛び跳ねるシーンも撮りました。

――オススメは？

【堀 みなみ】 グラビア定番ですが、水着姿で洗車するシーンです。水色と白のボーダー柄のビキニが可愛かったし、個人的にクルマに乗るのが大好き。シートベルトを使ったパイスラなどもあるし、特に印象に残りました。

――妹らしさが出せたところは？

【堀 みなみ】 公園に行って、縄跳びやバランスボールを使って運動するところです。途中で縄が肩に引っかかって失敗するような、ぎこちなくて可愛いところが妹っぽいかなと思います。

――逆に色気が出せたのは？

【堀 みなみ】 ワインレッド色のランジェリーで魅せる、ラストの夜ベッドのシーンです。2本のサイドストリング（腰紐）がすごくセクシーに見えるし、今作で最も大人っぽい映像になっています。

――グラビア活動も絶好調ですね。

【堀 みなみ】 みなさんの応援のおかげで2nd DVDを出すことができたし、こうしてイベントを開催するたびに「グラドルになってよかった」ということを実感します。これからもがんばっていきたいです。

10月10日には、所属事務所の主力メンバーによる写真集「湯けむり にゅうよく旅」を発売。堀さんのほか、橋本梨菜さん、葉月あやさん、三田悠貴さん、山田あいさんの5人が女子旅をテーマにしたショットを披露するということで期待が高まるところ。「10月12日にブックファースト新宿店でイベントがあるので、またそこでお会いしたいです！」と参加を呼びかけた。