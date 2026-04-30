とろけるビントロが115円！ くら寿司「極上とろ」フェア、5月1日から開催

くら寿司は5月1日より、「極上とろ」フェアを期間・数量限定で開催します。

今回のフェアでは、人気のビントロを特別価格で提供するほか、大とろやトリュフサーモンなどの“とろける”ネタを中心としたメニューを展開します。さらに、野菜と果物を組み合わせた新作かき氷も同時に販売します。

ビントロが特別価格115円に！

▲ビントロ 通常140円→115円

人気の定番商品「ビントロ」を、通常140円のところ、期間限定の特別価格115円で販売します。

延縄漁法で1匹ずつ釣り上げたビンチョウマグロを使用し、口の中でとろけるような脂の甘みを堪能できるといいます。

大とろやトリュフサーモンも登場！

また、マグロからわずか約5％しか取れない最高級部位を使用した「熟成大とろ（一貫）」や、とろける食感のアトランティックサーモンをアボカドと組み合わせた「トリュフ生サーモン（一貫）」も登場します。

▲熟成大とろ（一貫） 380円

▲トリュフ生サーモン（一貫） 200円

その他、低利用魚とされる黒鯛を熟成加工した「国産天然 黒鯛」、ほのかなレモンの風味が特徴の「【鹿児島県産】レモンひらまさ」などを販売します。

▲国産天然 黒鯛 180円

▲【鹿児島県産】レモンひらまさ 300円

▲えび天マウンテン 300円

ふわふわかき氷＆本格ガトーショコラも！

▲夢のベジふわ雪 いちご＆トマト／オレンジ＆キャロット／グリーンスムージー 250円

新登場のデザート「夢のベジふわ雪」は、野菜と果物を組み合わせたソースを使用したかき氷で、糖類不使用の自然な甘みが特徴とされています。専用の氷を使用し、ふわふわとした食感に仕上げています。

▲オレンジ香る濃厚ガトーショコラ 520円

クーベルチュールチョコレートを使用したガトーショコラに、オレンジのコンフィチュールとミルクホイップを組み合わせたデザートです。

とろけるネタに加えて新作かき氷も！

本フェアの目玉は、なんといっても115円で味わえる「ビントロ」です。その他にも大とろやトリュフサーモンまでそろい、連休中のちょっと贅沢な食事にぴったりの内容です。

お寿司だけでなく、かき氷やガトーショコラまでそろっているので、食後までしっかり楽しめそう。ゴールデンウィークの外食先として、足を運んでみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。