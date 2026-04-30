大トロもウニも食べ放題で3900円、「サンキュー食べ放題プラン」が期間限定復活

Globridgeが運営する寿司店「FUJIYAMA TOKYO 秋葉原本店」では、5月7日～28日の月～木曜限定で、「サンキュー食べ放題プラン」を提供します。

1日5組限定「高級寿司食べ放題」が3900円！

「サンキュー食べ放題プラン」では高級寿司を含む50種類のメニューの食べ放題を、1日先着5組限定でひとり3900円にて提供します。食べ放題は90分制でラストオーダーは70分です。

大とろや中とろ、いくら、うになどを含む寿司メニュー約50種類を食べ放題で提供します。握りではまぐろや金目鯛、えんがわ、真鯛、ぶりなど、軍艦ではいくらやねぎとろ、カニ味噌などをラインアップします。

サイドメニューとして枝豆やのり塩ポテト、唐揚げ、竜田揚げ、お味噌汁なども用意しています。なお、食べ放題メニューに刺身は含まれません。

本プランの利用は、食べログからのネット予約が必要となります。また、1ドリンクの注文、または飲み放題の追加が必須です。

■FUJIYAMA TOKYO サンキュー食べ放題プラン 概要

実施店舗：FUJIYAMA TOKYO 秋葉原本店（東京都千代田区神田佐久間町１丁目２０）

内容：1日5組限定 高級寿司50種食べ放題 1人3900円

90分間食べ放題／ラストオーダー70分

対象期間：5月7日～28日の月曜～木曜限定 ※祝日は対象外

予約方法：食べログからのネット予約限定

予約受付時間：14時〜23時

※1ドリンクオーダー or 飲み放題の追加が必須

サンキュー食べ放題プラン 食べ放題内容：※一部

[握り] 大とろ、中とろ、赤身、まぐろ、漬けまぐろ、ねぎ塩まぐろ、金目鯛、えんがわ、いか、えび、つぶ貝、あじ、真鯛、ぶり、えびバジル 他

[軍艦] いくら、うに、ねぎとろ、塩ねぎとろ、サーモン、ねぎ塩サーモン、カニ味噌、とろたく、納豆 他

[サイドメニュー]枝豆、のり塩ポテト、唐揚げ、竜田揚げ(限定)、お味噌汁 他

人気の食べ放題プランが再び登場！

高級寿司を含む食べ放題を3900円で体験できるこちらのプランは、不定期で実施しており、毎回予約受付開始とともに完売するほど人気があるそうです。

利用には食べログからの予約が必須となります。1日5組限定なので、気になる人は早めにチェックしてください！

※価格は税込み表記です。