ついにきた！マクドナルド“ダブル肉厚”「たまごベーコン」反則すぎる、うれしさ止まらん　13日間限定

マクドナルドは5月7日～19日の期間、夜マック限定の新商品「炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ」を販売します。

17時以降限定のサムライマック

「炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ」

「炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ」は、「サムライマック」シリーズのレギュラー2商品おいしさを“いいとこ取り”した内容で、17時以降に提供する夜マック限定メニューです。

▲炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ 840円～

（17時以降限定）



厚みのある100%ビーフパティを2枚重ね、たまごとシャキシャキのレタス、スモークベーコンとコクのあるホワイトチェダーチーズを加えてバンズでサンド。



にんにくのコクとたまねぎの甘さがあとを引くおいしさの香ばしい炙り醤油風のソースがポイントだそう。ボリューム満点でやみつきになる味わいだとしています。

13日間だけの限定仕様！

「たまごベーコン」のダブルはなかった

「炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ」は、5月7日～19日という短期間での展開となるので、この機会をお見逃しなく！



これまで「炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ」のトリプルはありましたが「炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフ」のほうでダブルになるのは珍しいです。反則級と言えそう。



サムライマックシリーズは、レギュラー商品として登場してから5周年を迎えました。「炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ」と「炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフ」の2商品は夜マックの時間帯以外にもレギュラー販売しているので、いつでもサムライを食べられますよ！

▲（販売中）炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフ 580円～

▲（販売中）炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ 590円～

※価格は税込み表記です。