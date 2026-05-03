80円ネタも！「大切り＆お値段そのまま50％増量祭り」かっぱ寿司で

かっぱ寿司は5月7日～27日の期間、「大切り＆お値段そのまま50％増量祭り」を開催します。

大切りの「大切りサーモン」「大切り中とろ」が登場します。また、サイドメニューを中心に、お値段そのままでボリュームを増量した商品を展開します。

さらにアプリ会員限定で「大切り中とろ」が割引になるクーポンも配信し、量と価格の両面で満足度を高める内容となっています。

▲大切りサーモン 80円

店内で切り付けたネタを使用し、脂の甘みと旨みを味わえる一貫とされています。

▲大切り中とろ 260円 ※アプリ会員限定で39％オフ

店内で切り付けた中とろを使用し、旨みを楽しめるネタとされています。平日限定でクーポン利用時は39％オフとなります。

▲てりやきハンバーグ 二貫110円～ ※てりやきハンバーグ1枚増量

価格は据え置きでてりやきハンバーグを1枚増量しています。甘辛いソースの味わいとともにボリューム感を高めた一品です。

▲甘ガリ天盛り 110円 ※甘ガリ天が50％増量

▲かっぱのシャリドーナツメロンパン味（3個） 110円 ※シャリドーナツ1個増量

メロンパン風味のシャリドーナツを1個増量。外はサクッと中はもちっとした食感が特徴とされています。

▲プレミアムホイッププリン 360円～ ※ホイップ＆カラメル50％増量

▲フライドポテト～ケチャップ添え～ 330円～ ※フライドポテト50％増量

▲甘海老にぎり 二貫190円～ ※甘海老50％増量

▲贅沢大えび天入りうどん～大えび天50％増量～ 510円～ ※大えび天1本増量

お値段そのままで量が増えてうれしい！

お得な大切りサーモンや中とろの販売に加えて、価格を据え置いたままボリュームを増やしたうれしいフェアがスタートします。サイドメニューやデザートまで増量されているのもポイントです。

お腹いっぱい食べられるこの機会に、足を運んでみては？

※価格は税込み表記です。