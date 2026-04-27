かなりお得！ポテト1.5倍に増量、期間限定セール

ミニストップは4月24日より、ゴールデンウィークに合わせた期間限定セールを実施しています。
ポテト1.5倍など期間限定セール！
今回の施策では、定番の「Xフライドポテト」の増量に加え、ソフトクリームやチルドスイーツの値引きを実施します。期間ごとに内容が異なり、フードとスイーツの両方を対象にした展開となっています。
■Xフライドポテト 1.5倍に増量
期間：4月30日まで
▲Xフライドポテト 321円
「Xフライドポテト」を、価格そのままで1.5倍に増量して販売します。従来比でボリュームを増やした内容となっており、期間中は同一価格で提供します。トマトケチャップは別売りで20円です。
さらに、アプリ会員向けに本体価格より20円引きとなるクーポンも配信しています。
■対象のソフトクリーム 本体価格から50円引き
期間：5月1日～6日
対象のソフトクリーム各種について、本体価格から50円引きで販売します。
対象は「北海道ミルクソフト」「高地栽培バナナソフト」「ミックス」で、コーンとカップから選択できます。得盛ソフトやプレミアムソフトは対象外です。
これに加えて、アプリ会員向けにさらに本体価格より20円引きとなるクーポンも配信します。
■対象のチルドスイーツ 本体価格から20円引き
期間：4月29日～5月6日
チルドスイーツ各種を、本体価格から20円引きで販売します。対象商品には「ベルギーチョコパフェ」「無限くりーむ」「チーズスフレプリン」「大きなプリンアラモード」です。
▲ベルギーチョコパフェ 354円→332円
▲無限くりーむ 321円→300円
▲チーズスフレプリン 321円→300円
▲大きなプリンアラモード 537円→516円
増量・値引き・クーポンでかなりおトク！
ポテトの増量に加えて、ソフトクリームやスイーツの値引きも重なり、ゴールデンウィークのお出かけ時にもうれしい内容です。さらにアプリクーポンを利用することで、かなりおトクに利用できることに注目です。
期間ごとに対象が変わるため、キャンペーン内容を確認することをおすすめします。
※価格は税込み表記です。
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