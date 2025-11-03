今夏に約10キロのダイエットに成功！ 美しさに磨きをかけた「ぷにたん」こと能美真奈（のうみ・まな）さんが、19th DVD「まるごとぷに」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：110分、価格：4620円）の発売記念イベントを10月18日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

3月に沖縄で撮影された19th DVDは、カップルの南国旅行がテーマの映像であるが、能美さんによると「たわわに実りすぎてMAXぷに」状態だったとか。ぷにぷに＆むちむちのボディーが好きだというファンは多いが、この沖縄ロケを機にもう少し可愛くなろうとダイエットに取り組んだそうである。

――まずは映像の紹介を。

【能美真奈】 マゼンダ色のビキニを着てビーチを走ったり、プールサイドで「こんな素敵な場所に来られてうれしいな」と羽を伸ばしたり、バスルームで一緒にシャワーを浴びたりしました。柔軟体操や腹筋運動をするシーンも入っています。

――オススメは？

【能美真奈】 たわわ感がすごいので、車内でイチャイチャするところです。白のワンピースのボタンを外していくと、胸の形がきれいに見える大胆なランジェリー。ダイナミックな揺れが伝わってくるので、ファンの方々からも好評でした。

――ほか注目は？

【能美真奈】 寝起きのシーンです。オーバーサイズのニットを着ていて、ゆるっと谷間が見えるところが可愛くていいなと。サイズが大きいから肩からストンと落ちるのですが、そのときに見せる水色のランジェリーもお気に入りです。

――ダイエット方法についても聞かせてください。

【能美真奈】 夕飯前にキュウリとサラダを、オリーブオイルと塩をかけて食べていました。その後のごはんは少量にして、素焼きの鶏肉を食べて、週3回ほどウォーキングを続けたら痩せることができました。リバウンドせずに順調に来ているので、もう少し落としたいです。

6月に29歳を迎えているので、「20代のうちに20th DVDを出したいし、決まれば記念の作品にしたいという意味でもダイエットに励みます」とのこと。人気で考えれば間違いなくリリースが決まるはずなので、詳細の発表を待ちたい。MRO北陸放送の冠レギュラー番組「ぷにたんのぷにきゅんラジオ」も毎週土曜日にオンエアされているので要チェック！