いちごとバジルの組み合わせは想定外、 IQOS ILUMA向け「テリア ブロッサム パール」発売

フィリップ モリス ジャパンは4月27日、加熱式たばこ「IQOS ILUMA」シリーズ専用たばこスティック「TEREA」の新銘柄として「テリア ブロッサム パール」を発表した。

5月11日から全国4店舗のIQOS ストア、IQOS ショップ（ヤマダデンキおよびビッグカメラ一部店舗ほか）、IQOS コーナー（ドン・キホーテ系列の一部店舗ほか）、コンビニエンスストアを含む全国のたばこ取扱店で、5月13日からIQOS オンラインストアで順次発売予定。価格は620円。

テリア ブロッサム パールは、TEREAのカプセル入りメンソールの新銘柄で、カプセル入りメンソールは全7銘柄になった。

はじめは普通の爽やかなメンソールだが、カプセルをつぶすとほのかにストロベリーとバジルが香ってくる。先にストロベリーの香りが広がり、そのあとからふわっとバジルの香りも追ってくるといった印象だ。ストロベリーとバジルの相性が意外にいいということにも驚いた。

私はフルーツ系の甘いメンソールはあまり得意ではないが、テリア ブロッサム パールはあとからバジルが香ることによって、甘ったるさを軽減しているように感じる。私のように、IQOSユーザーで甘いフレーバーはあまり得意ではないという人も、1度試してみてほしい。

また、テリア ブロッサム パールの発売に伴うプロモーションとして、全国4店舗のIQOSストア（札幌、銀座、名古屋、心斎橋）でテリア ブロッサム パール仕様のディスプレイを展開。「弾ける、ストロベリーとほのかなハーブの香り」のコンセプトの世界観を表現したディスプレイになるという。

加えて、全国3店舗（札幌、銀座、心斎橋）では、新たなマリアージュドリンク「グアバ エスプレッソ フィズ」を、条件を満たす人および同伴して来店した2名（合計3名）に提供する。対象者は、同社が別途定める利用規約に基づき、IQOS公式サイトに会員登録をしているかつ、IQOS ILUMAシリーズ／lil HUBRIDの製品登録がある人となる。

4月27日からはIQOSPHERE会員を対象に、全国4店舗のIQOSストア（札幌、銀座、名古屋、心斎橋）で、テリア ブロッサム パールを先行で試せる機会を提供。また、5月11日からは、大手カフェチェーンなどに設けられた全国のIQOS SPOTで順次お試し機会を提供するとのことだ。

そのほか、IQOSPHEREのWEBサイト内、IQOS公式LINEアカウント追加で獲得したポイントを使ったテリア ブロッサム パールの抽選・交換プログラムも実施。抽選プログラムは5月13日から40ポイントで抽選、交換プログラムは5月13日から1000ポイントで交換可能だ。