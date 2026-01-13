IQOS ILUMA専用「テリア ステラー パール」新発売、爽やかなイエローシトラスが特徴

フィリップ モリス ジャパンは1月13日、加熱式たばこ「IQOS ILUMA」シリーズ専用たばこスティック「TEREA」から、「テリア ステラー パール」を発表した。日本先行発売となり、1月19日から順次発売予定。

全国4店舗のIQOSストア（札幌、銀座、名古屋、心斎橋）、全国のIQOSショップ（ヤマダデンキ一部店舗、ビッグカメラ一部店舗、エバーグリーン系列の一部店舗、ラックス系列の一部店舗）、全国のIQOSコーナー（ドン・キホーテ系列の一部店舗、ホームセンタームサシ経由の一部店舗、スーパービバホーム系列の一部店舗、福田屋系列の一部店舗）、コンビニエンスストアを含む全国たばこ取扱店では1月19日に発売。1月29日からIQOS オンラインストアで発売予定だ。

テリア ステラー パールは、カプセル入りメンソールのカテゴリーで、このカテゴリーでは6銘柄目となる。爽やかなイエローシトラスの香りが特徴で、カプセルをつぶすとメンソールが広がり、爽やかなイエローシトラスが香るという。なお、TEREAシリーズはこれで全26銘柄になる。

テリア ステラー パールの発売を記念して、全国4店舗のIQOSストア（札幌、銀座、名古屋、心斎橋）では、1月19日からテリア ステラー パール仕様の世界観を表現したディスプレイを展開。

また、全国3店舗のIQOSストア（札幌、銀座、心斎橋）では、対象のユーザーと同伴して来店した2名（計3名）に新たなマリアージュドリンク「マンダリンペッパーラテ」を提供する。対象のユーザーは、フィリップ モリス ジャパンが別途定める利用規約に基づき、IQOS公式サイトに会員登録をしている、IQOS ILUMAシリーズおよびlil HYBRIDの製品登録がある人となる。

IQOSPHEREでは、1月29日からテリア ステラー パールの交換・抽選プログラムも開始される。詳細は、IQOSPHEREのサイトでチェックしてほしい。