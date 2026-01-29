IQOS ILUMA iに3モデルにレギュラーの新色「エレクトリックパープル」登場

フィリップ モリス ジャパンは1月29日、加熱式たばこ「IQOS ILUMA i シリーズ」の新色「IQOS ILUMA i エレクトリックパープル」を発表した。

1月29日からIQOS オンラインストア、IQOS 公式オンラインストア、IQOS LINE 公式アカウント、IQOS テレセールセンターによる電話勧誘、全国4店舗のIQOS ストア、IQOS ショップ（ヤマダデンキおよび、ビックカメラ一部店舗ほか）、IQOS コーナー（ドン・キホーテ系列の一部店舗ほか）、2月3日からコンビニエンスストアおよび一部たばこ取扱店で順次発売する。

今回追加されたカラーのエレクトリックパープルは、以下の3モデルすべてで展開される。価格は、既存カラーと同様で、以下のとおり。

IQOS ILUMA i PRIME：9980円

IQOS ILUMA i：6980円

IQOS ILUMA i ONE：3980円

エレクトリックパープルは、「洗練されたエレガンス、そして鮮烈なエネルギー」がテーマ。現在販売中のデジタルバイオレットと比べてもかなり濃い色のパープルで、明るさを保ちながら落ち着いた雰囲気もあるカラーになっている印象。IQOS ILUMA i PRIMEのスティックのみグラデーションデザインとなっている。

なお、IQOS ILUMA i PRIMEはアスペングリーン、IQOS ILUMA iはビビッドテラコッタが終売となり、そこに新たにエレクトリックパープルが新色として追加されることになる。これにより、IQOS ILUMA i PRIMEは3色、IQOS ILUMA iは4色、IQOS ILUMA i ONEは4色展開となった。

エレクトリックパープルの発売を記念して、1月29日から全国4店舗（札幌、銀座、名古屋、心斎橋）のIQOS ストアでIQOS ILUMA i エレクトリックパープル仕様のディスプレイを展開する。

また、1月29日から3月3日まで、IQOS PHEREにて発売を記念した特別プログラムを展開。IQOS ILUMA i エレクトリックパープルが抽選で当たるプログラムのほか、初回視聴でポイントを獲得できる特別動画を公開。最大400ポイントを獲得できるクエストプログラムも実施する。