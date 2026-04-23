頭脳派軍師の近未来血みどろの戦乱マンガ『日本三國』が50%オフ！【少年漫画クーポンまつり｜Kindle漫画セール情報】

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アニメを観て気になってた方、今がチャンスです。

松木いっかセンセイの『日本三國』第1巻から第6巻が、50%オフクーポン付きのセール中です！（最新第7巻は対象外）

アニメも大好評な本作は、文明崩壊後の近未来を舞台にした日本版三国志。妻を失い、３つに分断した日本を再び統一するべく立ち上がった男の復讐劇。史実と架空をミックスした世界観とテンポの良い戦略劇、スクリーントーンをほとんど使わない、手描きの劇画調のエグい戦乱描写と血みどろのバトルで、画面から野心と汗と血がダダ漏れです！



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章ごとにカバーの色が変わるので、まとまりがわかりやすい！

日本三國

松木いっか (著)

全7巻（続巻）

3,091円（第1-6巻50%OFFクーポン適用時） ＋ポイント還元 181 pt (4%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

文明崩壊後の近未来。日本は戦争・疫病・大震災で国家が瓦解し、文明レベルが明治初期まで後退。再び戦国時代と化したこの国は、大和・武凰・聖夷の三国に分裂し、覇権争いが続く。主人公・三角青輝（さんかく せいき）は、しがない地方公務員だった青年。最愛の妻を残酷に失った復讐から始まり、卓越した知略と弁舌でのし上がり、日本再統一を目指す奇才軍師の伝説が幕を開ける！