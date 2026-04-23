Kindle漫画セール情報「推し漫」 第114回
頭脳派軍師の近未来血みどろの戦乱マンガ『日本三國』が50%オフ！【少年漫画クーポンまつり｜Kindle漫画セール情報】
2026年04月23日 17時00分更新
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アニメを観て気になってた方、今がチャンスです。
松木いっかセンセイの『日本三國』第1巻から第6巻が、50%オフクーポン付きのセール中です！（最新第7巻は対象外）
アニメも大好評な本作は、文明崩壊後の近未来を舞台にした日本版三国志。妻を失い、３つに分断した日本を再び統一するべく立ち上がった男の復讐劇。史実と架空をミックスした世界観とテンポの良い戦略劇、スクリーントーンをほとんど使わない、手描きの劇画調のエグい戦乱描写と血みどろのバトルで、画面から野心と汗と血がダダ漏れです！
そのほかの「クーポン祭り」対象商品はこちら。
章ごとにカバーの色が変わるので、まとまりがわかりやすい！
日本三國
松木いっか (著)
全7巻（続巻）
3,091円（第1-6巻50%OFFクーポン適用時） ＋ポイント還元 181 pt (4%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
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