「HDR」って何の略？ 俺たちは雰囲気でHDR機能をオンにしている

光の強弱をより精細に再現

いつの間にかスペック表に顔を出すようになった「HDR」という単語。どうも画像をキレイに見せるらしいのですが、具体的に何がどうキレイになるのやら……という方も多いのでは。

ざっくり言いますとHDRは、ディスプレーが表示できる明るさの幅を広げる技術のことです。そして、ここで言う幅とは「まぶしくて何も見えん！」から「真っ暗で何も見えん！」までを指していると考えてください。

その幅をダイナミックレンジと呼び、基本的に人間の目はたいていのディスプレーよりも性能は高いと言われています。たとえば、私たちは真夏のギラつく太陽の下で光り輝くクルマと、建物の影に潜んでいる猫のしま模様を同時に認識できますが、実はこれをディスプレーで表示することは案外難しいのです。

クルマをキレイに見せようとすると、猫のしま模様が潰れてしまったり、しま模様はキレイに見えるけれど、今度はクルマのボディーが白飛びしてしまったりします。

「まばゆく光り輝く太陽」「漆黒の闇」といったものをディスプレーで再現するにはそれなりの色数、そして光の強弱が必要です。HDRはこの光の強弱の幅（輝度）を拡大するものです。これまでは影が落ちて黒一色に見えていた場所が、HDRによって影の濃淡を再現できた結果、実は立体的でゴツゴツした岩肌だった、というような気付きを得られるわけです。

HDRの恩恵を身近で受けられるのは、やはりゲームでしょう。これまで「暗がりから突然攻撃される。理不尽だ！」と感じていたシーンでも、「実は暗色の服を着こんだ敵が潜んでいた」ことに気付けるわけです。HDR機能をオンにすることで、「暗がり」と「暗色の服の色」の違いが再現されるようになるのです。

さて、ここまでざっくりと紹介してきましたが、そもそもHDRとは何の略でしょうか？

……すでにみなさんご想像がつくと思いますが、正解は「High Dynamic Range（ハイ・ダイナミック・レンジ）」の頭文字を並べたもの。輝度の幅を広げて、よりリアルな風景を画面に再現するための技術、その名称だと覚えておいてくださいね。

HDR対応で4K大画面のディスプレーをおすすめ！

最近のゲームには欠かせない存在と言えるHDR機能。これを備えつつ大画面と手軽なお値段を兼ね備えた一台をお探しでしたら、ViewSonicの「VA3208-4K-MHD」はいかがでしょう？

31.5型の大画面＆4K UHD（3840×2160ドット）の組み合わせは映画鑑賞やゲームにぴったり。パネルにはVA方式を採用し、コントラスト比は3000:1。視野角も広く、正面からだけでなく少し斜めからでも見やすさを保ちやすい仕様。HDR10に対応しており、動画コンテンツでは明暗のメリハリをしっかり感じられます。

接続端子はHDMI×2、DisplayPort×1を装備。パソコンからゲーム機までまとめて接続でき、シーンに応じてスムーズに切り替えられるのも強みです。2026年4月22日現在、Amazonでは4万円を切っておりコスパも良好と言えます。

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