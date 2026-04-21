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5万2800円の空冷ファン付きゲーミングスマホ!? 「nubia Neo 5 GT」国内発売

2026年04月21日 16時25分更新

文● オカモト／ASCII

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　ZTEジャパンは、今年2月のMWC 2026でグローバル発表した、ミドルクラスのゲーミングスマホ「nubia Neo 5 GT」の国内発売を発表した。発売日は4月23日で、価格は5万2800円。

nubia

ミドルクラスのゲーミングスマホ「nubia Neo 5 GT」が登場。空冷ファンまで搭載する

ミドルクラスなのに本格ゲーミングスマホ
23000rpmの高速空冷ファンと大型VCがガッツリとCPUを冷やす！

　nubia Neo 5 GTは、5万円台前半のお手頃価格でありながら、空冷ファンの内蔵や、側面にトリガーキーを搭載するなど、本格的なゲーミング性能を持つ点が特徴。空冷ファンは23000rpmという超高速なタイプで、4475mm2の大型ベイパーチャンバーなどとの組み合わせでゲーム性能を安定して絞り出す。

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シルバーとブラックの2色展開。シルバーはこのようにインパクトのあるデザイン

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空冷ファンが回っているところ

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側面から側面へと空気が流れる。通風口の上にあるのはショルダーキー

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ゲーム起動時はロゴが点滅する演出も

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専用ゲームモード「GAMESPACE」でトリガーキーのタイトル別の機能割り当てなどが可能

　本体の主なスペックは、6.8型有機EL（1224×2720、144Hz対応）、MediaTek Dimensity 7400、8GBメモリー（ストレージでの12GBの拡張が可能）、256GBストレージ、5000万画素＋200万画素（深度）カメラ、6210mAhバッテリー（55W充電対応）、IP64の生活防水・防塵、デュアルnanoSIM、Android 16など。なお、NFCには対応しているが、FeliCaは非搭載。

　ゲーミング機能としては、前述のトリガーキーのほか、最大2000Hz、平均240Hzのタッチサンプリングレート、背面フラットなデザインによる持ちやすさ、ロゴ部分のLED点灯による演出などがある。また、イメージキャラクターとして「Demi 2.0」が搭載。ゲームの疑問をAIチャットボットで回答してくれたり、ゲーム中に届いた通知を読み取っての自動返信、ゲーム中のリアルタイムでの戦術アドバイスといった機能が用意されている。

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AIキャラクターの「Demi」

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発表会ではスペシャルサポーターを務める東雲はるさんがDemiのコスプレ姿で登場

　発売記念として、先着475名（5月10日まで）の購入＆応募で端末を挟み込むようにして装着できる「nubia Gamepad 2」がプレゼントされるキャンペーンも実施される。

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nubia Gamepad 2と組み合わせたところ

会場には7.5型の超大型スマホも参考展示　日本発売に期待！

　ちなみに発表会会場には、MWC 2026で同時に海外発表された7.5型の超大型モデル（久々の“ファブレット”!?）「nubia Neo 5 Max」の実機も展示。インパクトのあるゴールドの本体色に、インパクトがありすぎる画面サイズが魅力。側面のトリガーキーもnubia Neo 5 GTと同様に装備される。こちらはあくまで参考展示とのことだが、最近はなかった種類（大きさ）のスマホだけに日本発売に期待したくなる！

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発表会会場ではnubia Neo 5 Maxの展示も

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これは大きい！

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背面のゴールドカラーも目立ち度MAX

ZTE「nubia Neo 5 GT」の主なスペック
ディスプレー 6.8型有機EL 144Hz対応
画面解像度 1224×2720
サイズ 75.8×163.6×8.4mm
重量 200g
CPU MediaTek Dimensity 7400
内蔵メモリー 8GB
内蔵ストレージ 256GB
OS Android 16
対応バンド 5G NR：1/3/28/41/77/78
LTE：1/2/3/4/7/8/12/18/19
/26/28/41/42/48
無線LAN Wi-Fi 6
カメラ画素数 5000万画素＋200万画素（深度）
イン：1600万画素
バッテリー容量 6210mAh（55W対応）
FeliCa／NFC ×／○
防水／防塵 △／○（IP64）
生体認証 指紋＋顔
SIM形状 nanoSIM×2
USB端子 Type-C
カラバリ シルバー／ブラック
発売日 4月23日
価格 5万2800円
 

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