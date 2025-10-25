グラドルとして絶大な人気を誇る星名美津紀（ほしな・みづき）さんが、27th DVD「リアルエステートラブ」（発売元：ラインコミュニケーションズ、収録時間：144分、価格：4620円）の発売記念イベントを10月19日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

立ち上げから25周年を迎えた老舗のDVDレーベル「I-ONE（アイドルワン）」のキャンペーンガールにも選ばれた星名さん。5月にフィリピンのプエルトガレラ（リゾート地）で撮影された27th DVDは、その名も「I-ONE不動産」で働くOLという役どころ。リゾートヴィラを購入した人（＝視聴者）に対して、物件や周辺環境を案内しながらストーリーが進んでいく。

――おもしろいですね。

【星名美津紀】 「I-ONE不動産の星名と申します」という自己紹介から始まり、私を彼女だと思いながら、ヴィラでどんな生活が送れるかをシミュレート。広い庭で運動ができるとか、近場に海があるので遊びに行けるとか、メイドを雇ったらどうなるかなどを提案します。

――オススメは？

【星名美津紀】 一緒にお風呂に入るシーンです。歴代作品でもファンの方々に絶賛されるし、「お風呂シーンを追加してください」と私がお願いして実現。頭を洗ってあげたりするのですが、胸が眼前に迫って「ごめん、ぶつかっちゃった」と言ったりする密着感のある映像が楽しめます。

――ほか注目は？

【星名美津紀】 物件を案内するうちに恋仲に発展するのですが、緑色のランジェリーで魅せる寝室のシーンです。ちょっとドキドキするセリフもあって、大人＆セクシーな感じに仕上がっています。

――作品テーマにちなみ、理想の家のイメージも聞かせてください。

【星名美津紀】 料理が好きなので、アイランドキッチンのある家に住んでみたいです。家電を片っ端から並べられるコーナーは欲しいし、間取りは1LDKでリビングはできれば10畳以上。床暖房もあって、天井高は2.5m以上が希望です（笑）。

I-ONEのキャンペーンガールを務めていることから、ステージにはブランドロゴの入った特製ビキニで登場。最新情報としては、2026年版のカレンダーが発売中のほか、11月15日に「名古屋asフォトセッション」を開催。「2025年ラストの東海地方での撮影会です。ぜひ会いに来てほしいです」と参加を呼びかけた。