110円の大切り！生本ずわいも！はま寿司の初夏フェア、4月21日から

はま寿司は4月21日から、「はま寿司 初夏の特選ねた祭り」を全国の店舗で開始します。

びんちょう・漬けいかつつみが110円！

本フェアでは、大葉とニンニクの風味が特徴の「大切り直火焼きびんちょう（大葉にんにく風味）」と、特製だれに漬けたイカと大葉の風味を組合わせた「青森県産 漬けいか耳つつみ」を110円で販売します。

▲大切り直火焼きびんちょう（大葉にんにく風味） 110円

▲青森県産 漬けいか耳つつみ 110円

あわび・和牛・タラバガニ……

贅沢ネタも176円から展開！

また、程よい食感と豊かな風味を楽しめるという「あわび」、和牛を使った甘辛いそぼろをトッピングして柚子をあしらった「和牛そぼろいなり」、タラバガニの希少な部位を使用した「タラバガニのふんどし」が登場します。

▲あわび 176円

▲和牛そぼろいなり 176円

▲タラバガニのふんどし 231円

濃厚な甘みを味わう「かに三昧」メニューも！

至福の一貫シリーズでは、柔らかい身と濃厚な甘みが特徴というという「生本ずわいがに」、“ずわいがにつつみ”などのカニの旨ねたを食べ比べできる「かに三昧」を販売します。

▲生本ずわいがに 319円

▲かに三昧 792円

ずわいがにつつみ（いくらのせ）、タラバガニのふんどし（大葉かにみそのせ）、生本ずわいがに」

サイドメニューに新作が登場！

サイドメニューとして、「カリカリポテト（焦がしにんにく醤油味）」と、北海道産マスカルポーネを使用した「ティラミスケーキ（北海道産マスカルポーネ使用）」が登場します。

▲カリカリポテト（焦がしにんにく醤油味） 297円

▲ティラミスケーキ（北海道産マスカルポーネ使用） 297円

初夏のメニューが勢ぞろい

今回の内容は、初夏の季節感を感じられるお寿司が、110円～のお手頃ネタから少し贅沢なネタまでバランスよくそろったフェアとなっています。

大葉やにんにくの風味を加えたメニューは、この時期ならではの味わいとなっています。この機会にお店に足を運んでみては？

※価格は税込み表記です。