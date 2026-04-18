旨辛、熱々！タッカルビ×スンドゥブ定食が最強みある

スンドゥブ 中山豆腐店は「タッカルビ定食」（1309円）を4⽉9⽇より販売中です。

贅沢に韓国気分「タッカルビ定食」

東京の秋葉原と高田馬場に店舗をかまえるスンドゥブ定食専門店「スンドゥブ 中山豆腐店」にて「タッカルビ定食」が登場します。

ジューシーな鶏肉を甘辛ダレで炒め上げたタッカルビと、香ばしいチヂミ、さらにグツグツ煮立つミニスンドゥブのセット。

スンドゥブは唐辛子をベースに、牛・豚・鶏と魚醤の旨みを効かせ、にんにくや生姜などの薬味を加えた「タテギ」に、ペースト状にした野菜を合わせた特製仕立てで、毎日店内で仕込んでいます。

また、毎日店舗で手作りしている国産大豆「トヨマサリ」を使用した自家製豆腐は、スープと一緒に味わうことで、トヨマサリ特有の上品な味わいがより一層引き立つそうです。

旨辛×熱々×ボリューミー！

満腹必至のスタミナ定食の登場。タッカルビとスンドゥブのセットはボリュームがすごいですよね。

韓国旅行気分が楽しめそうなセットです。秋葉原と高田馬場に立ち寄る機会がある人はぜひチェックしてみてください。

（※文中の価格はすべて税込）