篠原修司のアップルうわさ情報局 第2425回
2年連続
アップル「iPhone 18 Pro」今年もブラックなし？
2026年04月17日 20時00分更新
アップルが今年9月に発売するiPhone 18 ProとiPhone 18 Pro Maxのカラーラインナップに、ブラックが含まれない可能性が高いという。中国のSNS微博（weibo）の著名リーカーInstant Digital氏が4月2日にリークした。
現行のiPhone 17 Proシリーズはシルバー、コズミックオレンジ、ディープブルーの3色のみで展開されており、これまでにあった黒系の選択肢が用意されていない。これはアップルのハイエンドiPhoneにブラックやダークグレーの選択肢がまったく用意されなかった初めてのケースだったが、今年も同じ流れが続くようだ。
なお、iPhone 18 Proにはパープルやブラウン系の色も候補としてあがっているとうわさされている。しかし、米メディアBloombergのMark Gurman記者は、「これらは赤系カラーのアイデアのバリエーションに過ぎない」としている。
Gurman記者は2月22日に、アップルがiPhone 18 Pro向けに「ディープレッド」と呼ばれる深みのある赤色の仕上げをテストしていることを伝えており、その派生であるというわけだ。
ちなみに、落ち着いた色合いが好きな人は同じく今年発売とうわさの折りたたみ式iPhoneが良いらしい。Gurman記者によるとこちらは「派手な色は避ける」方針で、スペースグレー／ブラックやシルバー／ホワイトといったこれまで通りのカラー展開が予定されているという。
今回情報をリークしたInstant Digital氏は、これまでにもiPhone 14のイエローカラーの登場や、iPhone 15／15 Plusのつや消しガラス背面など、アップル関連のうわさで的中させた実績があり、信ぴょう性は比較的高いとみられている。
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