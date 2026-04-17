破壊力抜群のヒップ画像がSNSで大バズリ。尻姉（しりねえ）とも呼ばれている椚 マイカ（くぬぎ・まいか）さんが、4th DVD「My Sweet HIP」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：130分、価格：4620円）の発売記念イベントを3月29日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。
10月に伊豆で撮影された4th DVDは、海に遊びに行って全力ではしゃいだり、特技であるブリッジやお尻を使った風船割りを披露するなど、椚さんの魅力を詰め込んだ内容。時季的に屋外は寒かったものの、撮影するタイミングになると晴れ間も見え、天候にも恵まれたロケになったそうである。
――オススメは？
【椚 マイカ】 全身にオイルを塗ってテカテカにして、銀色のビキニでお尻を振ってダンスをするところです。1st DVDでも金色のビキニでやったのですが、個人的には銀色のほうが好きだし、きらびやかな動きが楽しんでもらえると思います。
――特技の風船割りもあるとか。
【椚 マイカ】 寝起きのシーンでやりました。最初は「おはよう。起きてる？」と声をかけたりするのですが、ベッドの上でゴロゴロしてから風船の上に乗ってバン！と割っています。ジャケ写がそのシーンなのでぜひ視聴してみてください。
――ほか注目は？
【椚 マイカ】 ドライブデート中、車内でイチャイチャするところかな。シートの間にお尻が挟まって、「あれっ!?抜けなくなっちゃった」と格闘するコミカルなシーンになっています。汗で濡れた神ヒップが楽しめると思います。 [cite: 1, 2]
――ところで、6月22日で30歳になりますが、20代のうちにやっておきたいことはありますか？
【椚 マイカ】 グラビアの仕事では、ポップでフレッシュ感のあるツインテールや制服に挑戦したいです。制服ディズニーも20代のうちに叶えたいです。韓国風のタイトな制服では行ったことがあるのですが、平成っぽい制服＆ルーズソックスでやりたいです（笑）。
現在、サンテレビほかでオンエアされている深夜番組「ケンコバのバコバコナイト」にMCとして出演中。5月23日開催の「コスホリック44」にもサークル名「ねみごろ博」で参加する予定だ。撮影会も個撮を中心に開催しているので、Xでスケジュールを確認しよう。
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