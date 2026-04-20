日本IBMは、2026年4月14日、「仕様駆動開発」を推進するコンテキスト標準ソリューション「AI Lifecycle Shared Engineering Artifacts（ALSEA=アリーシア）」を発表した。先行プロジェクト向けに既に展開しており、一般提供は2026年下期を予定する。

ALSEAは、日本IBM独自の開発ノウハウをAIに参照させる仕組みによって、大規模なシステム開発を“AI主体”に転換するソリューションであり、日本IBMが主導して開発している。同社は仕様駆動開発の適用を進めることで、2027年以降、システム開発プロジェクト全体で35%の工数削減、30%の期間短縮を目指す。

日本IBMの執行役員 インダストリー・サービス＆デリバリー統括である髙橋聡氏は、「ALSEAは、日本IBMが取り組む『AI for IT』の中核ソリューション。『エンタープライズプロジェクトにAIを全面適用できるのか』という疑問に対して、明確な答えを示せる」と自信をみせた。さらに、レガシーシステムのブラックボックス化などで経済損失が生じる「2025年の崖」の解決にも寄与すると語った。

過去40年でシステム開発のあり方を最も変える年に

日本IBMは2024年、システム開発や運用に生成AIを組み込んだ「IT変革のためのAIソリューション（AI for IT）」を体系化した。以降、コード生成やテストの自動化、IT運用の高度化、プロジェクト管理のためのAIを拡充し、「全方位、全局面、全案件タイプ」でAIを活用できる環境を整えてきた。

2026年3月には、これらの個別ソリューションを統合的に活用できるエージェントとして、AIエージェント駆動の開発支援パートナー「IBM Bob」を提供開始。同エージェントは、利用者が意識することなく、タスクに応じて基盤モデルが自動で振り分けられる点が特徴だ。

このIBM Bobをパートナーに迎えることで、「人が主体（+AI）」の開発から「AIが主体（AI+）」のAI駆動開発へのパラダイムシフトを起こすことができる。特に、仕様書を基準にAIがコード生成をする「仕様駆動開発」は、大規模システム開発には向かないバイブコーディングの欠点を補う開発手法だ。

日本IBMでは、こうした状況を受け、2026年を「システム開発のあり方を、過去40年で最も変える年」と位置づける。一方で、仕様駆動開発の成功の鍵を握るのが「コンテキスト」であり、IBM Bobにコンテキストを与える役目を担うのが、今回発表された「ALSEA」である。

“仕様駆動開発”を促すALSEAの3つの特徴

ALSEAは、大規模システム開発における仕様駆動開発のための「コンテキスト標準ソリューション」である。同ソリューションでは、日本IBMが長年に渡って蓄積してきた大規模システム開発のメソッドやノウハウ、標準プロセス、成果物テンプレート、ルール、ガイドなどを、IBM Bobが理解できるコンテキストとして体系化している。

そして、スーパーエンジニアであるIBM Bobが、ALSEAのコンテキストに基づき作業の実行や成果物の作成をすることで、大規模プロジェクトでもAIが主体の開発を推進できるようになる。

髙橋氏は、「仕様駆動開発の成功の鍵はコンテキスト。AIは仕様書の矛盾や行間を補正できないため、仕様とは異なる大量の成果物が生み出される。これをレビュー・修正するために大量のワークロードが費やされる」と語る。

このコンテキストとは、IT部門が蓄積してきた形式知や有識者の暗黙知、プロジェクトの作業状況などをAIが判断できるよう構造化したものだ。大規模システム開発にAIを全面適用するには、このコンテキストを適切にコントロールすることが重要だという。

ALSEAは、「成果物の品質均一化」「人のワークロード削減」「大規模開発プロジェクトへの適用」という3つの特徴を持つ。

まず、IBM独自の開発ノウハウを“共通コンテキスト”として提供することで、説明可能で再現性のある成果物が生成され、エンタープライズ環境で求められる「品質の均一化」を図れる。日本IBMの執行役員 技術戦略 テクニカルリーダーシップ担当 副CTOである早川勝氏は、「ALSEAによる成果物は、人が最終確認することを前提としているが、IBM Bobに確認を任せることも可能」と補足する。

そして、エージェントへの指示を最小化し、成果物も均一化することで、設計書からコード、テストに至るまでをAI主体で生成し、「人のワークロードを削減」する。人はレビューや判断に専念でき、開発現場の負荷や調整コストも低減される。「開発者のインターフェースは、プログラミング言語からAIツールへと変化する。COBOLやアセンブラがわからないと、基幹システムの保守ができないといった課題も解決する」（早川氏）

複数プロジェクトが同時に進行する「大規模開発プロジェクト」においても、標準化されたプロセスとプロジェクト管理を軸に、サブシステム分割やハイブリッドクラウドへの対応が可能になる。