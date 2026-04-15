4K・VRも快適なRTX環境で『PRAGMATA』を無料プレイできるチャンス

FRONTIERダイレクトストアは、4月14日より「NVIDIA: 『PRAGMATA』バンドルキャンペーン」をスタートした。このキャンペーンでは、FRONTIERで「GeForce RTX 5090、5080、5070 Ti、5070」を搭載したデスクトップPCを購入すると、4月17日に発売予定のゲーム『PRAGMATA』を入手できるバンドルクーポンがプレゼントされる。購入対象期間は4月14日から5月12日まで、ゲームのクーポン引換は6月9日までとなる。

FRONITERが提供する今回のキャンペーンは、最新のGeForce RTXシリーズが搭載されたデスクトップPCで、最高のゲーミング体験を実現する。このシリーズは非常に高い処理能力を持ち、4K解像度やVRゲームも快適に楽しめるのが特長だ。購入者には『PRAGMATA』のゲームコードが贈られるが、数量限定のため、在庫がなくなり次第終了となる。

注意点として、キャンペーン対象商品には即納モデルや一部アウトレット、残価設定クレジットモデル及び法人モデルは含まれない。また、一人につき一つのコードの受け取りとなり、クーポンコードはPC出荷後1週間から10日の間でメールで通知される。ただし、長期休業期間中は除外されるため注意してほしい。

キャンペーンの詳細はFRONTIERの公式サイトで確認可能で、多くのゲーマーにとって絶好の機会となるだろう。このチャンスを逃さず、最新の技術を体験してみてはいかがだろうか。