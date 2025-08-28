“軽い・長持ち・頑丈”！ 三拍子そろったパナソニック「レッツノートFCシリーズ」予約開始

パナソニック マーケティング ジャパンは8月28日、直販サイト「パナソニック ストア プラス」でカスタマイズレッツノートの新型「FCシリーズ」の予約を開始する。発売は9月17日で、64GBモデルは10月15日に登場する予定だ。

FCシリーズはFVシリーズの後継機となるモデル。デスクワーク、自宅作業、外出先での利用など、多様なワークシーンに応える14.0型モバイルPCだ。

レッツノートならではの「軽量性」「長時間駆動」「頑丈さ」を継承しつつ、最新のインテル Core Ultraプロセッサー（シリーズ2）を搭載し、AI処理専用エンジン「NPU」にも対応。クラウドに依存せず、ウェブ会議の背景ぼかしやノイズ除去、生成AIの活用が可能となっている。

本体重量は約1069gからと軽量でありながら、JEITA3.0基準で動画再生時約11.5時間、アイドル時約26.1時間という長時間駆動を実現。新しい着脱式バッテリー構造により容量アップと長寿命化を両立し、急速充電にも対応する。

耐久性についても、76cm落下試験や振動試験、100kgf加圧振動試験といった米国国防総省制定のMIL規格準拠試験に加え、キーボードやヒンジの耐久性試験も実施。長期間安心して使える設計とする。

さらに、FCシリーズは新設計のBOXスピーカーを搭載し、人の声をより聞き取りやすくする音響処理を実現。「在宅モード」「会議室モード」「オフ」という3つのプリセットで、使用シーンに応じた音質を選択可能。カメラはvHDRに対応し、逆光下でも鮮明な映像を提供。マイクミュートはFn＋Tabキーでワンタッチ操作が可能で、プライバシーシャッターも備えている。

デザイン面では従来モデルの系譜を継ぎながらも、ヒンジ形状の改良やレーザー刻印、滑りにくいゴム足の採用など、より実用性とスタイルを兼ね備えた仕様に変更。ホイールパッドは大型化し、操作性が向上。誤操作を防ぐ設計の電源ボタンや、Thunderbolt 4対応USB Type-Cを含む充実のインターフェースも備えている。

カラーはカームグレイ／ブラックを展開。カスタマイズ限定のオプションとしてカラー天板（マットインディゴ／ノクターンローズ）、カラーホイールパッド（マットインディゴ／ノクターンローズ）なども選択できる。

主なスペックは以下の通り。

レッツノートFC（カスタマイズモデル）の主な仕様 型番 CF-FC6ARBCP CF-FC6ASBCP CF-FC6BRCCP CF-FC6BSCCP CF-FC6BRVCP CF-FC6BSVCP ディスプレー 14.0型（16:10） CPU インテルCore Ultra 5プロセッサー 225U インテルCore Ultra 7プロセッサー 255H メモリー 16GB 32GB 64GB ストレージ 512GB／1TB 選択可能 512GB／1TB／2TB 選択可能 ワイヤレスLAN LTE／5G（nano SIMカード+eSIM）カスタマイズ可 インターフェース USB Type-Cポート（Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応）×2、USB Type-A（5Gbps）ポート×2、LANコネクター（RJ-45） 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、HDMI出力端子（4K 144Hz出力対応）、 ヘッドセット端子 カメラ 有効画素数：FHD 1920×1080ピクセル（約207万画素）、30fps、 Windows Hello顔認証対応、プライバシーシャッター搭載、vHDR対応 本体サイズ 約幅314.4×奥行223.4×高さ19.9mm（突起部除く） 重量 約1069g～（LTE/5G搭載時：約1074g） 駆動時間 約11.5時間（動画再生時）、約26.1時間（アイドル時）

本製品の発売を記念したキャンペーンも同時開催。FCシリーズを含むプレミアムモデル購入者先着150名に専用のオリジナル本革ケースがプレゼントされるほか、新商品クイズキャンペーンの全問正解者にはFCシリーズ64GBモデルで利用可能な2000円オフクーポンが先着150名に提供される。

また、JACCSによる最大60回分割払い金利手数料無料キャンペーンや、不要なノートPCを買い取り申し込みをすることで1万円のキャッシュバックが受けられる買い換え応援キャンペーンも用意するという。