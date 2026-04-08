『地球防衛軍6』や『ゼンシンマシンガール』が過去最大割引！
最大90％オフ！D3PがPS Storeの「Spring Sale 第2弾」に提供しているラインアップを発表
ディースリー・パブリッシャーは4月8日、PlayStation 5＆PlayStation 4のダウンロードゲームや追加コンテンツを最大90％オフで購入できるPlayStation Store「Spring Sale 第2弾」への提供ラインアップを公開した。セール期間は、2026年4月22日まで。
今回のセールでは、サイボーグJKアクション『ゼンシンマシンガール』DLC全部入りのデラックスエディションが過去最大割引40％オフ。まもなく付属終了の早期特典コスチューム2種をお得に手に入れる最後のチャンスなのでお見逃しなく。
さらに全世界総プレイヤー数100万人を突破した『地球防衛軍6』のほか『サムライメイデン』『Ed-0』など大人気ゲーム大幅割引＆超お買い得となっている。
以下では、セールタイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、以下のリンクか、後述のセールタイトルリストを確認してほしい。
▼セールページはこちら
https://www.d3p.co.jp/information/event/377/
■セール対象タイトル（一部）
▼『ゼンシンマシンガール』デラックスエディション（ゲーム本編+DLCセット）
9460円 → 5676円（40％オフ） 過去最大割引！
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA26581_00-MACHINEGIRLDX000
※早期特典DLC「お姉チャンバラORIGIN 彩の戦闘服／咲の制服」は2026年4月23日まで付属します
※「彩の戦闘服」はデラックスエディション限定特典です
©2025 YUKE'S
©2025 D3PUBLISHER
▼『地球防衛軍6』
8980円 → 3681円（59％オフ） 過去最大割引！
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA03672_00-EDF6MASTERPKG000
©2022 SANDLOT ©2022 D3PUBLISHER
▼『SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン-』
7920円 → 3564円（55％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA04132_00-0000000000000000
©2022 SHADE Inc. ©2022 D3PUBLISHER
▼『Ed-0: Zombie Uprising』
3960円 → 990円（75％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10006465/
©2022-2023 LANCARSE ©2022-2023 D3PUBLISHER
■全セールタイトルリスト
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