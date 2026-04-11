お湯入れ1分で完成！マルちゃん「沖縄風ちゃんぷるー焼そば」

東洋水産は、「マルちゃん 赤いきつね焼うどん」、「同 沖縄風ちゃんぷるー焼そば」を4月20日より、全国にて発売します。価格はオープン。
太麺の「赤いきつね焼うどん」と夏らしい「沖縄風ちゃんぷるー焼そば」
マルちゃんの和風カップ麺シリーズより、「赤いきつねうどん」をイメージした“焼うどん”「赤いきつね焼うどん」と、沖縄の郷土料理「そうめんチャンプルー」の味わいを再現した「沖縄風ちゃんぷるー焼そば」が発売されます。
「赤いきつね焼うどん」は、"もちっと麺"にかつおと昆布のだしを利かせた「赤いきつねうどん」をイメージしたソースがよく合う仕立てとしています。具材にはきざみ揚げ、ねぎを加えています。
「沖縄風ちゃんぷるー焼そば」は、コシがある細麺に、豚とかつおのだしを利かせた塩味のソースがマッチする仕立て。ツナと生姜の風味を利かせ、沖縄のそうめんチャンプルー風の味わいといいます。具材にはたまご、かまぼこ、ねぎを使用しています。湯戻し時間は1分。
湯戻し1分で沖縄気分になれるかも
「沖縄風ちゃんぷるー焼そば」はこれから気温が高くなる時期にぴったりな新商品。湯戻し時間1分と短いので、手軽にサクッと作れて沖縄気分を楽しめそうです。
「赤いきつね焼うどん」はもちもちとした麺が好きな人がハマりそうですね。
（※文中の価格はすべて税込）
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