オープンイヤー型なのにノイズ低減にも対応、Shokzの新フラッグシップ「OpenFit Pro」

Shokz Japanは4月6日、Shokz初となるフォーカスモード（ノイズ低減機能）を備えたオープンイヤー型イヤホン「OpenFit Pro」を発表した。直販価格は3万9880円で、4月22日に発売。4月7日から予約受付を開始する。カラーはホワイトとブラックの2色展開だ。

OpenFit Proは、同シリーズのフラッグシップモデルである。オープンイヤー型イヤホンは外音が聞こえやすいのが特徴だが、騒音の多い場所では音量を上げないと音楽を聴き取りにくく、結果として音漏れしやすくなるという弱点があった。フォーカスモードはそうした課題を解消するための機能であり、高度な音響モデリングと独自アルゴリズムによって、耳の形状や装着位置に合わせた安定したノイズ抑制を可能にしている。また、本体に搭載されたトリプルマイクは、ノイズ抑制だけでなく通話時の声もクリアに届ける（環境ノイズを最大99.4％低減）。風ノイズ低減機能も備えている。

音質面ではドライバーに「Shokz SuperBoost」を採用。11×20mmの大型振動板を対向配置することで、歪みが少なく滑らかに伸びる高域と深い低域の再現を両立した。低域については「Shokz OpenBass 2.0」技術により、さらなる深さと厚みが増している。

また、Dolby Atmosに対応しており、ヘッドトラッキング技術と連動することで臨場感のある音響体験が可能だ。

このほか、DirectPitch 3.0による音漏れ抑制技術を搭載。Shokz Ultra-Soft Silicone 2.0によるソフトな肌触りと、超薄型のニッケルチタン合金製イヤーフックによるしなやかなフィット感により、長時間の装着も快適にこなせる。

バッテリー性能は、本体のみで最大12時間、充電ケース併用で最大50時間の連続再生に対応。5分間の充電で最大4時間の再生ができる急速充電機能も備える。さらにQiワイヤレス充電、IP55相当の防塵防水性能、装着検知機能などを搭載し、接続規格はBluetooth 6.1（マルチポイント接続対応）となる。

なお、先行予約期間中のキャンペーンとして、限定300セットを対象に、専用ワイヤレス充電器やキャリングケースを同梱した「特別ギフトボックス」も用意されている。詳細は公式サイトを確認してほしい。