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Kindle漫画セール情報「推し漫」 第104回

【本日最終日】不器用な青春の輝かせ方を集めた群像劇『はちみつとクローバー』が50%還元【Kindle漫画セール情報】

2026年04月06日 16時00分更新

文● ムラリン　編集⚫︎ ASCII

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　羽海野チカセンセイの傑作青春群像劇『ハチミツとクローバー』全10巻が50%還元で、実質半額セール中です。

　アニメにもドラマにもなった『ハチクロ』ですので、ご存知の方も多かろうと思いますが、繊細さでは原作漫画が一番です。どの作品もやさしさに満ち満ちている羽海野作品ですが、本作は、将来に不安を抱えるすべての人に刺さる普遍的なテーマを扱っており、女性誌に連載された漫画ではありますが、男性が読んでもきっと心を打たれるはず。派手な事件や大きなドラマが起きるわけではありませんが、きっと誰にとっても、青春のバイブルになりえる作品です。まだ未読の方は、この機会にぜひ。

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ハチミツの甘さと、クローバーの切なさ、それが青春

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ハチミツとクローバー
羽海野チカ (著) 
全10巻（完結）
4,400円 ＋ポイント還元 2,200 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介　
　羽海野チカセンセイによる青春群像劇。東京の美大・山手芸術大学を舞台に、芸術を志す若者たちの恋愛・友情・葛藤・成長を描いた青春物語。芸術、恋、将来の不安、家族、挫折……。笑いあり、涙あり、胸が締め付けられるような切なさあり、20代前半の「自分探し」と「生きることの難しさ」を、切なくも温かく描ききった名作です。


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ハチミツとクローバー「やさしい風」【コミックス未収録話】
羽海野チカ (著)
全2巻（完結）
198円 ＋ポイント還元 100 pt (51%)
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