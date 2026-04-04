高級寿司が3900円で食べ放題が復活！ 1日5組限定「サンキュープラン」

Globridgeが運営する寿司店「FUJIYAMA TOKYO 秋葉原本店」では4月6日～30日の月～木曜限定で、「サンキュー食べ放題プラン」を提供します。

1日5組限定「高級寿司食べ放題」3900円

同プランでは1日先着5組限定で、高級寿司を含む50種類のメニューの90分制食べ放題を、ひとり3900円で提供します。ラストオーダーは70分。



大とろ、中とろ、赤身、金目鯛、えんがわなどが用意され、軍艦ではいくら、うに、ねぎとろなどが食べ放題の対象。



そのほか、枝豆やのり塩ポテト、唐揚げなどのサイドメニューも提供されます。なお、食べ放題には刺身は含まれていません。



利用には食べログからの事前予約が必要。なお、1ドリンクの注文または飲み放題の追加が必要となります。



■FUJIYAMA TOKYO サンキュー食べ放題プラン 概要

実施店舗：FUJIYAMA TOKYO 秋葉原本店（東京都千代田区神田佐久間町１丁目２０）

内容：1日5組限定 高級寿司50種食べ放題 1人3900円

90分間食べ放題／ラストオーダー70分

対象期間：4月6日～30日の月曜～木曜限定 ※祝日は対象外

予約方法：食べログからのネット予約限定

予約受付時間：14時〜23時

※1ドリンクオーダー or 飲み放題の追加が必須

サンキュー食べ放題プラン 食べ放題内容：※一部

[握り] 大とろ、中とろ、赤身、まぐろ、漬けまぐろ、ねぎ塩まぐろ、金目鯛、えんがわ、いか、えび、つぶ貝、あじ、真鯛、ぶり、えびバジル 他

[軍艦] いくら、うに、ねぎとろ、塩ねぎとろ、サーモン、ねぎ塩サーモン、カニ味噌、とろたく、納豆 他

[サイドメニュー]枝豆、のり塩ポテト、唐揚げ、竜田揚げ(限定)、お味噌汁 他

即完売の寿司食べ放題が復活！

同プランは過去にも不定期で実施されており、予約開始と同時に完売することもあるそう。



1日5組限定なので、予約は争奪戦が予想されます。気になる人は早めにチェックしてください！

※価格は税込み表記です。