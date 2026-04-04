高級寿司が3900円で食べ放題が復活！ 1日5組限定「サンキュープラン」

Globridgeが運営する寿司店「FUJIYAMA TOKYO 秋葉原本店」では4月6日～30日の月～木曜限定で、「サンキュー食べ放題プラン」を提供します。
1日5組限定「高級寿司食べ放題」3900円
同プランでは1日先着5組限定で、高級寿司を含む50種類のメニューの90分制食べ放題を、ひとり3900円で提供します。ラストオーダーは70分。
大とろ、中とろ、赤身、金目鯛、えんがわなどが用意され、軍艦ではいくら、うに、ねぎとろなどが食べ放題の対象。
そのほか、枝豆やのり塩ポテト、唐揚げなどのサイドメニューも提供されます。なお、食べ放題には刺身は含まれていません。
利用には食べログからの事前予約が必要。なお、1ドリンクの注文または飲み放題の追加が必要となります。
■FUJIYAMA TOKYO サンキュー食べ放題プラン 概要
実施店舗：FUJIYAMA TOKYO 秋葉原本店（東京都千代田区神田佐久間町１丁目２０）
内容：1日5組限定 高級寿司50種食べ放題 1人3900円
90分間食べ放題／ラストオーダー70分
対象期間：4月6日～30日の月曜～木曜限定 ※祝日は対象外
予約方法：食べログからのネット予約限定
予約受付時間：14時〜23時
※1ドリンクオーダー or 飲み放題の追加が必須
サンキュー食べ放題プラン 食べ放題内容：※一部
[握り] 大とろ、中とろ、赤身、まぐろ、漬けまぐろ、ねぎ塩まぐろ、金目鯛、えんがわ、いか、えび、つぶ貝、あじ、真鯛、ぶり、えびバジル 他
[軍艦] いくら、うに、ねぎとろ、塩ねぎとろ、サーモン、ねぎ塩サーモン、カニ味噌、とろたく、納豆 他
[サイドメニュー]枝豆、のり塩ポテト、唐揚げ、竜田揚げ(限定)、お味噌汁 他
即完売の寿司食べ放題が復活！
同プランは過去にも不定期で実施されており、予約開始と同時に完売することもあるそう。
1日5組限定なので、予約は争奪戦が予想されます。気になる人は早めにチェックしてください！
※価格は税込み表記です。
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