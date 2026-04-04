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かつ庵 4月9日より

ぷりっぷり「海老かつ」のボリューム定食登場！とんかつや海老フライとのコンボ

2026年04月04日 16時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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　「かつ庵」は4月9日より、「海老かつフェア」を開催。「海老かつ」を中心にした定食3品と単品メニューを発売します。

かつ庵で「海老かつフェア」スタート

　かつ庵は、全国に57店舗を展開するとんかつチェーンです。今回、定番の熟成ロースかつや野菜のフライと「海老かつ」を相盛りにした定食メニューを展開します。

　いずれの定食にもタルタルソースが付くのが魅力のひとつ。また、ごはんは同価格で麦ごはんへ変更可能です。

▲ぷりっぷり海老かつと熟成ロースかつ定食　990円

　海老かつと熟成ロースかつを組み合わせた定食です。

　海老かつは、海老を使ったすり身と海老の身を混ぜ込み、粗挽きのパン粉を付けて揚げています。外はサクサク、中はぷりっとした食感が特徴だとしています。

▲ぷりっぷり海老かつと野菜フライ定食　990円

　海老かつに加え、れんこん、アスパラ、ヤングコーンの野菜フライを組み合わせた定食です。

　野菜フライは目の細かいパン粉で揚げられており、軽やかな食感で野菜の風味を感じられるといいます。

▲ぷりっぷり海老かつとミックスフライ定食　1130円

　海老かつに加え、大海老フライとささみかつを組み合わせた定食です。大海老フライと海老かつはともに海老の食感を前面に出した構成で、ささみかつは柔らかな食感が特徴とされています。

▲ぷりっぷり海老かつ（単品）　250円

　海老かつは単品での用意もあります。

海老かつ×エビフライのダブルも魅力的！

　サクサク×ぷりっとした食感の海老かつは、想像するだけでもおいしそう。また海老フライとの合盛りもあって、海老好きにはたまりませんね。

　いずれもボリューム満点な定食で食べ応え抜群のはず。こちらのメニューは6月上旬に終了予定なので、気になる人は早めにチェックしてください。

※価格は税込み表記です。

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