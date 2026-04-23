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個人向けの「VAIO SX14-R」＆法人向けの「VAIO Pro PK-R」

VAIO、Core Ultraシリーズ3搭載のハイエンドノートPCを一挙投入

2026年04月23日 10時10分更新

文● イチ／ASCII　編集⚫︎ASCII

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VAIO最新モデル

　VAIOは4月23日、モバイルノートPCで個人向けの「VAIO SX14-R」と、法人向けの「VAIO Pro PK-R」を発表した。

　いずれもVAIOのフラッグシップモデルとなる。個人/法人いずれもCore Ultraシリーズ3を搭載したことで、「Copilot+ PC」にも対応している。

　VAIO SX14-Rの個人向けカスタマイズモデルは4月23日受注開始で最短届け日が5月22日、個人向け標準仕様モデルが5月22日以降順次発売となる。VAIO Pro PK-Rは、法人向けのVAIOストアなどで取り扱う。

SX14-R（ディープエメラルド）

　新モデルは外観こそ現行モデルを継承しているが、内部設計はマザーボードから刷新されたフルモデルチェンジに近い進化を遂げている。

　CPUには最新のインテルCore Ultra シリーズ3プロセッサーを採用。これにより、NPU性能は最大50TOPSに達し、現行モデルのVAIO SX14-R（VJS4R1）と比較して約4.5倍という飛躍的な向上を実現している。

現行製品からのアップデート（太字が進化点）
モデル 新モデルVAIO SX14-R(VJS4R2) / VAIO Pro PK-R(VJPKR2) 現行モデルVAIO SX14-R(VJS4R1) / VAIO Pro PK-R(VJPKR1)
CPU インテル Core Ultra シリーズ 3 プロセッサー インテル Core Ultra プロセッサー(シリーズ1)
ストレージ 第五世代ハイスピードSSD(NVMe 暗号化機能付き) スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き) 第四世代ハイスピードSSD(NVMe 暗号化機能付き) スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き
メモリー 16GB / 32GB / 64GB LPDDR5x SDRAM 16GB / 32GB / 64GB LPDDR5x SDRAM
ディスプレー 14.0型ワイド(16:10) 14.0型ワイド(16:10)
駆動時間 動画再生時 最大約20.5時間 アイドル時最大 約37.0時間 他 動画再生時 最大 約16.0時間 アイドル時 最大 約38.0時間 他
サイズ 約312mm x 226.4mm x 13.9～18.9mm 約312mm x 226.4mm x 13.9～18.9mm
重量 約958g～(個人向け) / 約948g～(法人向け) 約999g～(個人向け) / 約948g～(法人向け)
WLAN／WWAN Wi-Fi 7 / 4GLTE、5G(共にnanoSIM+eSIM) Wi-Fi 7(個人向け)、Wi-Fi 6E(法人向け) / 4GLTE、5G(共にnanoSIM+eSIM
その他 Type-Cプラグ収納式ACアダプター、AIノイキャン、大容量バッテリーオプション、どの席からもクリアに聞こえる会議室モード、エコ撮影モード、Made in Japan、安曇野FINISH Type-Cプラグ収納式ACアダプター、AIノイキャン、大容量バッテリーオプション、Made in Japan、安曇野FINISHなど

　またCPUの省電力化により、バッテリー駆動時間は現行モデルと比較して動画再生時最大約20.5時間／アイドル時最大約37.0時間に向上。消費電力を抑えるため、ウェブ会議中にフレームレートを適切に制御して消費電力を抑える「エコ撮影モード」も新たに搭載している。

　加えて最新モデルでは、日本初とうたうバッテリー保証サービスも適用。バッテリーの満充電容量が規定の条件まで落ちた場合に無償で交換できる（規定条件：個人向けは購入から3年以内に80％以下、法人向け：購入から4年以内に60％以下）。

　そのほか「オンライン会議」機能も強化。従来からの「プライバシーモード」「会議室モード」「プライベートモード」「標準モード」は引き続き搭載しつつ、会議室モードはどの席からも全員の声がクリアに聞こえるようにさらに強化されている。

VAIO SX14-R（勝色特別仕様）

　個人向けモデルには、最大Core Ultra X7 358H（メモリーは64GBもしくは32GBのみ選択可能）など、よりハイエンド構成を選択できる特別仕様の「VAIO SX14-R（勝色特別仕様）」、「VAIO SX14-R（ALL BLACK EDITION）」もラインアップする。

　カラバリは現行製品と変わらず、ファインブラック、アーバンブロンズ、ブライトシルバー、ディープエメラルド、ファインレッド、勝色、オールブラックの展開。

壁紙を新規開発、それぞれのカラーに合わせて一体感を演出しているという
※画像の壁紙はディープエメラルド

　壁紙は新規開発となり、ディープエメラルド・アーバンブロンズなど、それぞれの筐体カラーに合わせて一体感を演出しているという。

各種スペック

・個人向け VAIO SX14-R

CPU：
　Core Ultra 7 356H／インテルCore Ultra 5 325（メモリー64GB選択不可）

メモリー：
　64GB／32GB／16GB LPDDR5X（オンボード）

ストレージ：
　2TB／1TB／512GB／256GB PCIe NVMe Gen 5

ディスプレー：
　WQXGA（2560×1600ドット）、フラッシュサーフェス(グレア)、タッチ＆ペン対応／WQXGA（2560×1600ドット）、アンチグレア、タッチ対応／WUXGA（1920×1200ドット）アンチグレア

カメラ：
　9.2MPカメラ、Windows Hello顔認証対応、AIユーザーセンシング対応

WWAN：
　5G搭載／4G搭載／非搭載

WLAN：
　Wi-Fi 7

カラー：
　ファインブラック／ブライトシルバー／ディープエメラルド／アーバンブロンズ／ファインレッド（VAIOストア専用）

OS：
　Windows 11 Pro 64ビット 日本語／Windows 11 Home 64ビット日本語

バッテリー駆動時間（JEITA 3.0測定）：
　動画再生時最大約20.5時間／アイドル時最大約37.0時間

製品サイズ：
　約312×226.4×13.9～18.9mm

重さ：
　約958g～

※勝色／ALL BLACK EDITIONでは最大Core Ultra X7 358Hを選択可能（メモリーは64GB もしくは32GBのみ選択可能）、Core Ultra 7 356H選択の場合は64GB、32GB、16GBメモリーのいずれかを選択可能

・法人向け VAIO Pro PK-R

CPU：
　Core Ultra 7 366H（受注生産）／Core Ultra 7 356H／Core Ultra 5 335（受注生産）／Core Ultra 5 325

メモリー：
　64GB／32GB／16GB LPDDR5X（オンボード）

ストレージ：
　1TB PCIe NVMe Gen 5／512GB PCIe NVMe Gen 5／512GB PCIe NVMe／256GB PCIe NVMe

ディスプレー：
　WQXGA（2560×1600ドット）、フラッシュサーフェス(グレア)、タッチ＆ペン対応／WQXGA（2560×1600ドット）、アンチグレア、タッチ対応／WUXGA（1920×1200ドット）アンチグレア

カメラ：
　9.2MPカメラWindows Hello顔認証対応 AIユーザーセンシング対応、 FHDカメラWindows Hello顔認証

WWAN：
　5G搭載／4G搭載／非搭載

WLAN：
　Wi-Fi 7

カラー：
　ファインブラック／ブライトシルバー／ディープエメラルド／アーバンブロンズ

指紋認証：
　搭載／非搭載

OS：
　Windows 11 Pro 64ビット日本語、Windows 11 Home 64ビット日本語

バッテリー駆動時間（JEITA 3.0測定）：
　動画再生時最大約20.5時間／アイドル時最大約37.0時間

製品サイズ：
　約312×226.4×13.9～18.9mm

重さ：
　約948g～

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