VAIOが「バッテリー容量保証」を最新モデルまで拡大 経年劣化したバッテリーを無償交換

VAIOは3月3日、同年2月1日以降に販売された最新PCの全ラインアップを対象に、バッテリーの経年劣化を保証する「VAIO バッテリー保証サービス」を開始した。

本サービスは、2025年12月からノジマ店舗限定で先行実施されていた取り組みを、同社の最新モデルへ拡大するもの。メーカー標準保証（本体に無償で付帯する保証）として、1年を超えるバッテリーの経年劣化を対象とするのは日本初だという。

保証の条件は、個人向けモデルが「購入から3年以内に満充電容量が80％以下」、法人向けモデルが「購入から4年以内に60％以下」となった場合で 、条件を満たせばバッテリーが無償で交換される。

バッテリーの状態は、プリインストールされる「VAIOの設定」アプリ内の「バッテリー状態」から判別可能。なお、判別にはVAIOサポートページより最新バージョンへのアップデートが必要。交換時には対象PC本体に加えて、購入日が確認できるものが必要となる。

対象機種は2026年2月以降購入のモデル

【個人向け製品】

・VAIO SX12（VJS127シリーズ／2025年9月発表）

・VAIO S13（VJS136シリーズ／2025年3月発表）

・VAIO SX14（VJS147シリーズ／2025年9月発表）

・VAIO SX14-R（VJS4R1シリーズ／2024年10月発表）

・VAIO F14（VJF141／VJF142シリーズ）

・VAIO F16（VJF161／VJF162シリーズ）

【法人向け製品】

・VAIO Pro PJ（VJPJ25シリーズ）

・VAIO Pro PG（VJPG32シリーズ）

・VAIO Pro PK（VJPK25シリーズ）

・VAIO Pro PK-R（VJPKR1シリーズ）

・VAIO Pro BK（VJBK12シリーズ）

・VAIO Pro BM（VJBM12シリーズ）

詳細な受付方法は、VAIOの公式サポートページ（個人向け：https://solutions.vaio.com/5400、法人向け：https://solutions.vaio.com/5500）で案内されている。