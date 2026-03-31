篠原修司のアップルうわさ情報局 第2419回
今秋にも
アップル、MacBook Proついに有機EL化か M6搭載で大刷新の可能性
2026年03月31日 20時00分更新
アップルは今年後半に発売するM6チップ搭載MacBook Proと新型iPad miniに、初めて有機ELディスプレーを採用する見通しだという。台湾メディアDigitimesが3月24日に報じた。
現在アップル製品で有機ELディスプレーを搭載しているのは、iPhoneの全モデル、Apple Watch、Vision Pro、そしてiPad Proのみとなっている。Macにはまだ有機ELモデルが存在せず、iPadでもiPad Proだけが有機ELを採用している状況だ。
同紙によると、アップルは米国の規制強化を背景に中国のサプライヤーへの依存を減らしたい考えがあり、有機ELパネルの調達先として韓国のサムスンディスプレーとLGディスプレーを主要サプライヤーとする方針だという。
この方針は今後発売されるiPhone 18シリーズや折りたたみ式iPhoneの有機ELディスプレーについても同様とのことだ。
なお、米メディアBloombergのMark Gurman記者も以前から、複数の新製品で有機ELへの移行が進んでいると報じていた。
M6チップ搭載MacBook Proと新型iPad miniはいずれも今年秋の発売が見込まれている。有機ELディスプレーは従来の液晶と比べて黒がより深く、色鮮やかで、コントラストが高いのが特徴だ。MacBook Proユーザーにとっては待望のアップグレードとなりそうだ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2421回
iPhoneアップル、iPhone史上最大の刷新へ？ 2つの新モデルを計画か
-
第2420回
iPhoneアップル、SiriをChatGPTっぽく刷新か
-
第2418回
iPhoneアップルiPhone 18 Pro、ダイナミックアイランド継続か 画面下Face IDに課題
-
第2417回
iPhoneアップル、iPhoneに「2億画素」望遠カメラ搭載か
-
第2416回
iPhoneiPhone Air、実はiPhone Plusの“2倍人気”？
-
第2415回
iPhoneエントリーiPad、ついにAI対応か iPad第12世代はA18搭載の可能性
-
第2414回
iPhoneアップル、新型Apple TV 4KとHomePod mini発売延期か
-
第2413回
iPhoneアップルのティム・クックCEO、引退説を否定 「アップルのない人生は想像できない」
-
第2412回
iPhoneアップル「iPhone 19e」120Hz表示か、低価格モデルでもProMotion対応の可能性
-
第2411回
iPhoneアップル「iPhone 16e」MagSafe対応可能に iPhone 17eの背面パネル装着で
- この連載の一覧へ