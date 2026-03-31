750Wで約8000円、80PLUS BRONZE対応　玄人志向『KRPW-BD』電源が登場

玄人志向は、4月3日に新しいATX電源『KRPW-BDシリーズ』を発売する。価格は750Wモデルが7,980円前後、650Wモデルが7,480円前後となっている。

玄人志向の『KRPW-BDシリーズ』は80PLUS BRONZE認証を取得しており、高効率かつ安定した電力供給を実現する。採用されているDC-DCコンバーター方式と+12Vシングルレール設計により、負荷変動に強い電力供給が可能という。また、高信頼オール105℃耐熱アルミ電解コンデンサーが使用されており、長期間にわたる安定動作が期待できる。

静音ファンコントロール機能を備えた12cmファンは、動作音を抑えながらも効率的な冷却を実現し、静かな環境での使用が可能だ。さらに、組み立てやすいケーブル仕様や豊富な保護回路を持つため、様々なスタイルの自作PCユーザーに対応できる。

サイズは150×140×86mmで、過負荷保護や過電流保護、短絡保護などの保護回路を完備しており、安全性にも配慮されている。3年保証が付いているため、安心して長期間使用できることも大きなメリットといえる。