NEC、HAクラスタソフト最新版「CLUSTERPRO X 6.0」を発表

NECは2026年3月31日、サーバー向けHA（高可用性）クラスタリングソフトウェアの最新版「CLUSTERPRO X 6.0」を販売開始した。提供開始は4月8日から。

この新版では、3層アーキテクチャの業務システムにおいて、データ層（データベースサーバー）だけでなく、プレゼンテーション層（Webサーバー）、アプリケーション層（アプリケーションサーバー）を含めたシステム全体の可用性を監視する「システムHA」という考え方を取り入れている。

NECのCLUSTERPROシリーズは、1996年の提供開始から30年間の歴史を持つHAクラスターソフトウェア。クラスター化されたサーバー群を常時監視し、障害発生時に即時フェイルオーバー処理をすることで、ダウンタイムの最小化と業務継続を支援する。物理サーバーから仮想化環境、クラウド環境まで対応しており、国内HAクラスター市場では“シェアNo.1”製品の地位を持つ（ITR「ITR Market View：運用管理市場2025」HAクラスタ市場：ベンダー別売上金額シェア／2024年度に基づく）。

今回発表されたCLUSTERPRO X 6.0では、複数のクラスターを統合監視／一元管理できるWebアプリケーション「Cluster WebUI」において、システムHAの概念に基づく監視ができるようになった。これまではクラスター／サーバー単位の監視だけだったが、1つのシステムを構成するデータ層／アプリ層／プレゼンテーション層の健全性をまとめて監視できる。これにより「システムとしての」可用性の現状を一目で判別できる。

そのほかCluster WebUIにおいて、アラートログをサーバー別に表示する機能、操作権限はあるが設定権限のない新たなユーザーグループ「運用者」が追加された。また、Red Hat Enterprise Linux 10.0、AlmaLinux OS 10.0、SUSE Linux Enterprise Server 15/16、JBoss Enterprise Application Platform 8.1、Apache Tomcat 11.0などのOS／アプリケーションサーバーにも新たに対応した。

なおNECでは2026年8月ごろをめどに、CLUSTERPRO導入環境で障害が発生した際、即座に初期対処法のレポートを送付する「プロアクティブログ解析サービス」の提供開始も予定している。ログ分析にNECのAIを活用し、送付を自動化することで、これまで送付までに平均10時間かかっていたものを即時化し、初動対応開始までの時間を大幅に短縮するという。現在は同サービスのパイロットユーザーを募集している。