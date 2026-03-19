MSIの限定ゲーミングPCが今だけお得、購入で6,000円分還元キャンペーン延長
エムエスアイコンピュータージャパンは、限定デザインのゲーミングPC「MSI MLG LIMITED EDITION」を対象とした購入キャンペーンの延長を発表した。キャンペーン延長に伴い、期間は2026年8月16日までとなり、対象製品購入者全員に6,000円分の「えらべるPay」をプレゼントするという。商品価格は458,000円で、購入は公式サイトから可能だ。
「MSI MLG LIMITED EDITION」はその名の通り、MSIオリジナルキャラクター「Loong : NIA」のデザインが施された特別仕様のゲーミングPCだ。マザーボードやグラフィックスカード、水冷クーラーなどの主要パーツが限定デザイン仕様となっており、まさにゲーム愛好者たちの目を引く逸品だ。
この限定PCは、「Ryzen 7 9800X3D」と「GeForce RTX 5070 Ti 16G」を組み合わせたパワフルな構成で、ゲームのみならず動画編集等の作業にも対応できる性能を誇る。32GBメモリと2TB SSDを搭載し、よりスムーズな操作感を提供する。また、270度ガラスパネル仕様のPCケースにより、ARGBファンを通じてデスク上に色鮮やかな光を演出する。
キャンペーンの特典である「えらべるPay」は、ギフティが提供するデジタルギフトで、様々な決済サービスの中から好きな商品と交換が可能だ。キャンペーンは2026年2月27日から始まり、今回の決定により8月16日まで延長されることとなった。
ゲームの世界に没入したい人や、新たなデザインPCでPC環境をアップグレードしたい人は、このチャンスをお見逃しなく。
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