MSIがエッジAI強化、NVIDIA搭載新プラットフォームをIT Weekで展示

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

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　エムエスアイコンピュータージャパンは、4月8日から4月10日にかけて東京ビッグサイトで開催される「Japan IT Week Spring 2026」に出展する。MSI IPCのブースは西ホール3「#W21-22」に位置し、同社が注力する次世代エッジAIコンピューティングソリューションを披露する。

　MSIは、革新的な技術を駆使したエッジAIコンピューティングソリューションを実演。その一部には、スマートリテールの顧客体験を向上させるデジタルサイネージ制御や、効率的な監視を可能にするリモートマネジメント、マシンビジョンを活用したAIソリューションが含まれる。さらに、駐車場の効率的な利用を支援するスマートパーキング向けソリューションも紹介される。

　また、MSIはエッジAIおよび産業用途に最適化されたハードウェアプラットフォームとして、NVIDIA GB10スーパーチップ搭載の「EdgeXpert」や、省スペース設置に対応する「MS-C926」、モビリティ用途向け「MS-C932」、コンパクトな「MS-C910E」など、多彩な製品群を展示する予定だ。これらの製品は、スマートシティや交通、リテール、製造業での需要に対応する。

　展示内容を盛り上げる一環として、MSIは期間中にNVIDIAパートナー技術セミナーにも参加し、最新技術の解説を行う予定だ。ぜひ会場でMSIの最新技術を体感してみてほしい。

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